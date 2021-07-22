疫情難熬！若7月27日「降級不復課」　補教業怒吼：將申請國賠

▲先前公布的微解封，補教業並未在開放之列 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導台

台灣疫情逐漸降溫，民眾也期待未來的降級、「微解封」政策。補教業者昨日發布聯合聲明指出，隨著疫情的趨緩，降級的可能性愈來愈大，但到目前為止，完全沒有補習班復課的跡象，他們要求若7月27日降級不能復課，將要求國賠。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳指出，補習班疫苗施打名冊已於19日造冊完成，補教業在台灣扮演穩定社會的角色，唯有儘快復課，家長才能安心上班，懇請指揮中心在7月底之前讓已造冊完成的補習班老師施打疫苗。

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謝智芳氣憤表示，若降二級幼兒園收學生，幼兒園復課了、課照班復課了，但就是不給補習班復課，請問法源依據在那裡，如果政府這樣蠻橫無理，粗暴的對待補教業者，那補教業一定會反撲，而所造成的損失「我們一定會申請國賠」！

謝智芳指出，如果説補教老師沒有打疫苗無法開課，那難道其他已經開業的行業都打好疫苗了嗎？民眾現在可以去看電影，可以去健身房，可以去逛夜市，可以去上館子，可以去那些沒有人員進出固定對象的場所，但有人員進出固定對眾的補習班卻不能去。

謝智芳強調，在補習班可以確實量體溫、戴口罩、控制容留數、可以做隔板、可以做好環境消毒，防疫工作可以比微解封的那些行業做的更好更確實，但補教業的主管單位卻説，補教業相對風險高不宜微解封，「我們實在不曉得道理何在？」

謝智芳表示，7月27日將有將近一半的補習班老師已打好疫苗，是否讓有打疫苗的老師去上班，沒打疫苗的讓補習班公費每三天做一次快篩，陰性才可上班，這樣至少能讓家長以及補教業者有個喘息的空閒，呼籲政府正視學生受教權以及補教業者的生存權，讓補習班在疫情趨緩時做好防疫工作而復課。