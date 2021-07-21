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經濟艙狂燒！網抓「2016年喊改革體協」　林昶佐回應5年作為

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲2021東京奧運台灣代表團乘坐經濟艙，卻透過戴資穎的IG限時才讓社會知道。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

東奧選手戴資穎等人19日包機乘坐經濟艙，但官員及教練卻坐商務艙，引起社會譁然，認為體育署處理失當，。有網友發現，無黨籍立委林昶佐2016年曾提出「改革體育協會、捍衛選手權益」，但5年過去卻仍無變化。對此，林昶佐也做出回應。

林昶佐2016年11月2日在臉書貼文提到，「今早在黨團與徐永明委員一起舉辦體育團體法的記者會。在今年里約奧運前後，謝淑薇退賽事件、戴資穎罰款事件、射擊國手林怡君退出國家隊，體協的問題更成為大眾關注的焦點，時代力量也不斷地收到相關的陳情。台灣的國民體育法年久失修，人民團體法又對單項協會無法完善地規範，使得體育署管不到、人民也無從監督。」

林昶佐說，「時代力量將體育團體單獨立法規範，使協會運作透明、公正，並且有效落實國家體育政策、保障選手權益，希望此法能盡速付委討論，打造台灣更好的體育環境。」據悉，林昶佐2019年8月1日退出時代力量，成為無黨籍立委。

▲▼經濟艙狂燒！網抓「2016年喊改革體協」　林昶佐回應5年作為。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲林昶佐2016年曾喊要改革體協。（圖／翻攝林昶佐臉書）

而該段言論在經濟艙事件後被網友挖出，讓不少人氣憤留言，「空頭支票總有一天會被發現的」、「那是時代力量的人設，現在不適用了」、「2016~2021在幹什麼？」「他記得他有講過嗎？」「政府再不動手清理體邪，2024就下台」。

針對此次事件，林昶佐20日也在臉書以「體育署與協會們不容再推託！」為題發文，表示2017年《國民體育法》修正通過後，他持續協助健美、舉重、排球、游泳等協會的選手處理權益問題及體改的相關案件；另外，他們也發現體育署針對單項協會的訪評制度也有不少問題。

林昶佐透露，有選手曾向他陳情，「有協會辦理選手出國參賽，一邊要選手自行負擔旅費、一邊和體育署申請旅費補助」。因此，他在上個會期總質詢時要求蘇貞昌院長和潘文忠部長修改體育署訪評制度，保障選手的權益。

針對經濟艙事件，林昶佐表示，他已要求教育部接著幾天要給予選手最完善的照護與保障，讓他們專心比賽，得到最好的成績，「體育政策是我在立院多年來關注的議題，接著也會持續為選手及會員們的權益來打拚，監督體育署、推動更完善的體育環境。」

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