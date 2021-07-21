他花462元買防護衣氣罵一撕就破　嗆這句「垃圾商家」倒噴4千

▲林男覺得花462元買的防護衣太爛，瘋狂追罵賣家終於惹怒對方提告，判罰4000元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

林姓男子於2020年4月間，在Yahoo拍賣上，花400多塊買了件「CPMAX不織布防護衣」，滿心期待開箱後，卻發現品質不如他預期，留言批評產品「很垃圾的東西」後仍不過癮，再留言嗆「垃圾商家」，之後更私訊繼續追打，讓徐姓賣家火大提告，北院依公然侮辱罪判罰林男4000元。

林男不滿防護衣品質，先是留言「薄的跟紙一樣，真的很離譜，很垃圾的東西，任何標識都沒有」，又留言「垃圾商家」怒嗆，並私訊徐姓賣家抱怨，「你這質量也太差了，薄的跟紙一樣」、「也太瞎了吧」、「一撕就破」、「幹」、「這種垃圾你也拿出來賣」，幾小時後又傳「這400多你拿去買藥吃」；徐姓賣家終於不忍了，回嗆「有問題可以討論，你這樣公然罵人，我們一定對你提告」。

林男於庭上表示，是因為賣家都不處理他的投訴，才會火大罵人；法官認為，林男對商品的評價雖然很難聽，但仍屬可受公評的範圍，可是留言「垃圾商家」已損害徐姓賣家的名譽，考量林男僅因花462元買的防護衣不如預期，就對賣家辱罵且拒絕和解，依公然侮辱罪判罰4000元。

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