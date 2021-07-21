與女友吵架竟抓她胸部洩憤　新北賤男二審遭判刑9月

▲新北市男子對女友襲胸，二審遭判刑9月。此為示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男子，去年7月間與女友吵架，他一氣之下，竟趁女友不注意，抓她胸部洩憤。女友不滿提告，一審法院將他判刑9月。上訴二審後，黃男雖提出和解金並願意分期付款，但女友不買帳，不願和解，高等法院21日二審宣判，駁回上訴，仍將他判刑9月。可上訴。

判決指出，黃男原本與女友同居於新北市三重區，2人在去年7月底凌晨1點多發生爭執，女友不滿，打算轉身離去，黃男竟趁女友不注意，在同居處樓梯間，自女友背後環抱，並將她推至牆角壓制行動，女友雖試圖推開黃男並表達不願給觸摸身體之意思，但黃男仍伸手觸摸女友胸部。女友爆氣，到警局對黃男提出強制猥褻的告訴。黃男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定黃男有罪，再加上未與女友達成和解，因此判刑9月。案經上訴，高等法院審理時，檢察官認為，黃男於案發前一日曾對另名女子性騷擾，第二天又再犯本件，可見黃男無法抑制自我性慾衝動，造成告訴人身心受創，迄未達成和解，賠償損害，犯後態度不佳，建請高等法院加重刑度。

另外黃男於高院審理時，表明願意照女友的請求，全數賠償，但需要分期付款；但女友不答應黃男提出的分期付款方式，雙方未能達成和解。最後高院認為，原審量刑已就黃男於案發前一日曾對其他被害人性騷擾，及其犯後未能與告訴人達成和解、賠償損害之犯後態度，另外也對犯罪情節、對告訴人身心造成難以彌補之陰影、創傷等情詳為斟酌。因此高院認為一審判決無逾越職權、違反比例原則等不當或違法之處，最後駁回檢辯雙方上訴，維持9月的刑度。可上訴。