「懷疑屍體在車子裡」狠撞無辜工人輾壓　被害妄想男判刑定讞

▲高雄男子駕車輾壓工人，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子因患有被害妄想等精神疾病，卻未按時服藥。2019年9月間，他幻想2名國小同學遭殺害後，被棄屍在預拌混凝土車內。隔天一早他就開車到高雄前鎮區一帶的工地，看到正在過斑馬線的吳姓工人，竟駕車衝撞、輾壓，工人差點死掉。一二審均將林男判刑7年6月，案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，男子自2014年6月間，因有情緒焦慮、低落、關係妄想、被害妄想、幻聽等症狀，陸續至醫院就診，並經診斷患有「未明示之精神病、重度憂鬱症」等病症，一直到案發前一個月，還到醫院求診；但因他病識感不佳，並未規則就醫及服藥。

2019年9月間，男子已出現精神疾病症狀，妄想2名國小同學遭人殺害並棄屍於預拌混凝土車內，讓他情緒緊張、徹夜未眠，隔天早上還沒8點，他就駕車在高雄市前鎮區一帶，尋找工地及裝有國小同學屍體之預拌混凝土車，期間已經有多次闖紅燈、逆向行駛、忽快忽慢、突然靜止於車道上等異常駕駛行為。8點10分左右，他在文林街與新光路口處等紅燈時，看到吳姓工人正在過馬路，男子竟認為「吳男向我點頭示意是同意讓我撞」，隨後踩油門撞倒工人並輾壓、拖行數十公尺。工人的同事嚇呆，這時男子竟還將車子轉頭，打算再度輾壓已經倒地的工人，同事們紛紛以石頭、寶特瓶丟擲男子車輛，男子逃逸。

工人遭送醫，因有有低血容性休克合併貧血、肋骨多處骨折合併氣血胸、胸骨骨折、粉碎性骨盆骨折、第5 至7 胸椎後棘突骨折、顏面、四肢及右後背至腰部擦挫傷、右腰撕裂傷、肋骨骨折、膀胱破裂、骨盆開放性骨折、右肱骨開放性骨折、小腸潰瘍性穿孔等傷害，一度病危，還好被救回。至於警方則是不久後就發現男子，但男子不就範，警方鳴擊12槍，才制伏男子。檢方依照殺人未遂罪提起公訴。

法院審理時，男子坦承不諱，法院將男子送鑑定，認為他犯案時深受精神疾病影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，因此減刑，一二審都將他判處有期徒刑7年6月，並於執行完畢後施以監護5年。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。