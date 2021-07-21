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桃機檢疫人員曝血汗班表　批指揮中心玩「文字遊戲」走火入魔

記者賴文萱／台北報導

桃園機場自2日起實施入境旅客全面普篩，然而至今半個多月，機場第一線檢疫人員出面控訴，採檢室從5間擴張到19間，但防疫採檢護理師人力卻沒有增加。昨晚指揮中心發新聞稿反駁「非事實」，引起檢疫人員不滿，再度重申真實現況，並批指揮中心文字遊戲已經玩到走火入魔。

指揮中心昨晚發布新聞稿澄清桃園機場檢疫人員現況，第一線檢疫人員痛批，可以看人資招募到機場入境防疫，這半個月來醫護人力是不是0人，同仁已經了解到指揮中心文字遊戲已經玩到走火入魔，病入膏肓的境界了。他強調，不一樣的東西硬要凹在一起，不花時間補足人力做邊境防疫，居然花時間想新聞稿反駁。

▲▼桃機檢疫人員人力班表。（圖／讀者提供）

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▲桃機檢疫人員提供班表證明。（圖／讀者提供，點圖可放大

指揮中心說法一：

目前桃園機場每週航班旅運量入境尖峰時刻為周三、周五及周日等之清晨4時至7時，平均入境人數約400至600人，其他時段入境班機分散且旅客較少。

事實一：
他們只有講到凌晨，事實上是除了凌晨500～600人；另外白天更多700-1000人左右。

指揮中心說法二：
入境普篩政策實施前，每日檢疫人員值勤人數白班約16至18人、夜班14至16人。政策實施後，每日檢疫值勤人數調整為白班17至22人、夜班14至22人。

事實二：
16～18人是兩個航廈總的人數，一個航廈只有8人。8人還要分到入境管制區檢疫站2側各3～4人，所以貨櫃屋採檢只有1人。第2個人以上的人力，都是拋棄原本樓上檢疫站的工作，但是最近太多外交專案，譬如AIT及外交官，以及寰宇商務中心的旅客採檢服務，又要從原本的2、3人抽出人力去服務他們，這個禮拜更誇張，第一航廈白天只有6人在執勤，還要硬擠出2人到二航廈幫忙。

指揮中心說法三：
本中心檢疫人力調度係以旅運量多寡為主要考量，非以採檢站多寡為主，並機動調度一、二航廈人力互相支援，尖峰時段人力配置如下：

採檢站：目前機場採檢方式為深喉唾液採檢，係由民眾於採檢室內自行收集唾液檢體，不須檢疫人員一對一採檢。採檢站配置5至6名檢疫人員，專責處理19間採檢室之檢體，另有6至7名協勤人力負責引導旅客排隊及清消採檢室。

入境大廳：配置2至3名檢疫人員負責衛教及核對旅客填寫送驗資料，另有6至7名協勤人力協助分流及引導旅客、補充快篩試劑及送驗單等。

採檢站與入境大廳之檢疫人員可互相輪流，機動調整工作區域。

▲▼入境普篩半個月，桃機防疫人員天天2打500人崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

▲入境普篩半個月，桃機防疫人員控訴被操翻，但至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

事實三：
根本不可能有5～6名人力，除非把入境管制區及檢疫站全部人員棄守。光入境檢疫站分兩側就要各2人，審查旅客入境線上電子申報各1人。

檢疫人員表示，協勤人力的更扯，6、7人是他們一組的人力，事實上只有2人能幫忙消毒19間採檢站，除非他們是超人，不然如何同時完成那麼多間採檢站的消毒及引導，剩下協勤的人力還必須在入境大廳及管制區協助旅客填寫檢疫電子申報？

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

檢疫人員表示，採檢人力有沒有補足，是否敢把班表或打卡紀錄於記者會公開？同仁都知道，不管再怎樣反應補足人力的問題，指揮中心陳副指揮官一定又要回答會注意同仁休息，直接忽略一個國家的國際機場，病毒感控及人力配置安全問題。但他們還是要反駁指揮中心的不實新聞稿，如果指揮中心的長官們，有家屬從國外回來，暴露在這樣的環境與風險，您會心安嗎？

對此，陳時中下午在記者會中則表示，由於清晨連續來的班機較多，所以在工作上確實有些分配不均，會再請桃機將工作分配做得再仔細一點。另外由於現在由旅客自行深喉唾液篩檢，會在候機大廳播放教學影片，所以旅客自己在採檢室進行採檢後，就可以交給檢疫人員，採用深喉唾液採檢一方面讓旅客不會在機場暴露太多時間，另一方面也比較不會引起交叉感染。

陳時中接著說，若是直接採檢就會需要很多採檢人力，在專家討論之下，此方法不僅人力不需要那麼多，也可以降低採檢壓力，但由於考量上午來的班機較多，所以有計畫會再增加人力，預計這兩天就會報到，可以讓人力再舒緩一點。

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