20歲也收到疫苗簡訊！莊人祥揭「一求證管道」：可以立刻確認

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

目前全國正在進行第三輪疫苗意願登記，供48歲以上民眾預約，到目前止已經有121萬人完成，占該梯次發出簡訊的72.29％。但這兩天陸續傳出有許多未滿48歲的民眾也收到通知，昨（20）日指揮中心表示，可能是因被歸類在第九類才會收到通知，但仍有許多民眾質疑自己根本不屬於第九類，指揮中心發言人莊人祥也提供一招立刻確認。

針對自認為非第九類的年輕人，卻收到可預約接種疫苗的簡訊通知。莊人祥表示，民眾可以登入健保快易通APP，查詢健康存摺當中，是否有主診斷被劃分為第九類，這是民眾目前可以立刻查證的方法。

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「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記自7月20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。指揮官陳時中說明，發出相關簡訊通知152萬9148人，下午一點已經來預約121萬2396人，占比72.29%。

本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至7月29日，籲請民眾準時前往接種。未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。