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因應潛在危機　美參議員提案促國民兵與台灣合作

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲該法案主旨為呼籲美國國民兵（National Guard）與台灣成立夥伴計畫，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國跨黨派參議員今天提出「台灣夥伴關係法案」，呼籲美國國民兵與台灣成立夥伴計畫，鼓勵雙邊防衛高層官員提升交流，以向中共清楚傳達美國與台灣人民站在一起的訊息。

「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）是由13名跨黨派參議員提出，其中包括共和黨內抗中立場鮮明的史考特（Rick Scott）與克魯茲（Ted Cruz），6月曾訪問台灣的民主黨籍參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）也在提案議員行列中。

法案主旨為呼籲美國國民兵（National Guard）與台灣成立夥伴計畫，確保有一支整合良好、危機發生時能迅速部署人員的防衛部隊。

此外，為了持續支持台灣發展具備能力、備戰水準及現代化的防衛部隊，法案以「國會意見」呼籲美國行政部門，增進美台高階防衛官員與將級軍官往來、改善台灣預備役部隊，並擴大雙邊人道及災難援助合作等。

史考特透過新聞稿表示，在中共加大對台灣侵略之際，美國必須清楚表明會與最重要盟友台灣及台灣人民站在一起，保衛台灣的民主。法案將向中共總書記習近平傳達一項重要訊息，即「美國不會容忍他對台灣自治的威脅」。

達克沃絲則說，台灣是美國在印太區域的重要戰略夥伴，她與共和黨議員共同提出這部跨黨派法案的目的，是要評估雙方人民在緊急應變、網路防禦、教育、文化交流與顧問計畫等重要議題上增進合作的可行性。

她說，美國國民兵在國內各地表現優異，很適合在台灣協助建立上述各項技能領域的夥伴能力。

參與提案的共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）也指出，台灣是美國重要盟友，但所在區域越來越不穩定，權力競爭日益激烈。他說：「萬一台灣自治遭到威脅，法案能協助確保美國國民兵準備好拿出行動，支持台灣。」

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