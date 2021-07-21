獨／5肌肉男解封無罩搬貨全都錄　朴子農會：廠商臨時工亂來

記者翁伊森／嘉義報導

隨著疫苗普遍施打，解封期間將到，民眾對於防疫似乎也逐漸卸下心防。嘉義縣朴子市崁前里朴子農會貨物運送集散場前，21日中午13時許遭目擊一貨運公司工人上下貨時，現場五人幾乎未戴口罩，由於時間正值中午時分，太陽正大氣溫也相當熱，當地民眾覺得情有可原，但看見這一幕，卻不禁捏把冷汗。衛生局表示，收到相關影片及照片將協請警方依車籍資料進行調查。

▲直擊貨運公司員工五人上下貨皆未戴口罩。（圖／記者翁伊森攝）

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記者直擊朴子市崁前里某貨運公司員工正在上下貨，驚見現場包含車頂及路邊上下貨的員工約5人都沒戴口罩。對此，朴子市農會總幹事田志強表示，該地點是朴子農會崁前集散場，但該批工人並非契約內配合的貨運行及員工，據他了解市廠商臨時找來支援。

田強調，配合廠商他們都再三提醒且要求廠商依定要遵守相關防疫規定，對於發生這樣的事件會再請配合場商提醒他們的外包廠商，避免同樣事情再次發生。

當地民眾直呼「吼！沒戴口罩，一大堆人都沒戴口罩」，對於防疫尚未解禁的期間，工人雖然頂著大熱天上下貨很辛苦，但似乎也太過疏忽防疫的重要性了。

中央流行疫情指揮中心曾公開說明，在戶外工作的工地工程人員可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，其餘時間則須佩戴口罩，若發現有未戴口罩的情事，將依違反傳染病防治法規定，由地方政府裁罰3千元至1萬5千元。提醒民眾配合相關規定，避免疫情擴大。

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