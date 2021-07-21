影／河南暴雨「大水灌入地鐵」12死　「車外水比人高」乘客狂奔逃命

記者陳政錄／綜合報導

大陸河南鄭州市近日出現罕見降雨，不只市區遇罕見洪災，水鄉澤國，地鐵、火車站也發生嚴重積水現象。以最嚴重的「地鐵5號線」為例，20日下午出現「車廂外水比人高」的驚險場面，眾人泡在水中，列車只能緊閉廂門，硬著頭皮前行，等待救援，最後共計疏散500多人，12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。

▲鄭州地鐵車廂內部畫面。（圖／取自網路）

據《ETtoday新聞雲》掌握鄭州網友，在網路平台發布現場畫面顯示，鄭州地鐵5號線內，車廂積水達成年人腰部以上，幾乎滅頂，許多人甚至站在座位上，神色驚慌，有受困者向外大喊：「不要進出」；有人邊錄影邊介紹：「我們現在困在地鐵裡，要到沙口路地鐵口，地鐵五號線。」

綜合《中國青年報》等陸媒報導，鄭州自17日開始，出現罕見降雨，單小時降雨量超過日曆史極值，近三天的降雨量，接近常年一年的量，以鄭州市氣象台發布，7月19日6時至20日6時數據為例，鄭州市出現暴雨到特大暴雨，最大降水量出現在登封市的嵩山站333.6毫米。

▲鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／取自中國青年報）

在此之下，7月20日，鄭州鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，造成列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運，暴雨雨水倒灌入地下隧道和5號線列車內，乘客困於車廂中。

受困目擊者自述，20日下午，他搭乘地鐵五號線準備回家，從黃河路站開始，列車出現緊急停靠等情況，但「當時沿路也一直還有乘客在上車，所以我也沒有覺得發生太大的問題。」

緊接著，他驚魂未定的表示，水逐漸開始灌進車廂內，列車長曾經嘗試將列車重新開回海灘寺地鐵站，但後來列車鎖死，無法移動，導致眾人先是在指揮下，想沿著軌道從內部人行通道走，後來走不通，大部分人只能被迫回到車廂裡，「列車長也將車門關閉並不斷地聯繫地面，等待救援。」

據鄭州官方通報，救援人員接到群眾報警後迅速抵達現場。截止到7月21日03時10分，地鐵隧道內被困人員已全部轉移至安全地帶，此次事件共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。

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▼鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／取自中國青年報）

▼鄭州地鐵在水中行駛，車廂內部畫面。（圖／取自網路）