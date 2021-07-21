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「最強間諜軟體」24hrs監控目標曝光！馬克宏與14國元首傳遭鎖定

▲▼法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏傳遭摩洛哥情報機構監控。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

國際特赦組織最近收到一份駭客攻擊目標名單，顯示全球共有14位現任或前任國家元首的手機，已被手機間諜軟件「飛馬」程式（Pegasus）監控，而且監控目標手機內的相關資料也會被兜售給其他國家的情報機關。法媒報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也榜上有名，但相關軟體商卻否認了該消息。

綜合外媒報導，這份最近被曝光的駭客攻擊目標名單，是以色列軟體商NSO所開發的最強間諜軟體「飛馬」正進行24小時監控的目標，它共收錄了5萬多支手機號碼，一旦飛馬侵入手機，就能搜刮手機內的所有資料，除了能掌握手機擁有者的行踪外，還能記錄手機主人的通訊記錄、通話內容和電郵、網路瀏覽記錄等。

《世界報》指出，馬克宏自2017年以來便一直在使用同一個手機門號，協助他完成治國任務，不過在這份監控名單中，他的手機號碼也赫然上榜，而NSO的客戶是摩洛哥的情報機關，顯示馬克宏的手機號碼已被摩洛哥情報機構列入監控名單之一，而同樣被列入其中的還有法國上一任總理菲力普（Édouard Philippe）等14名政府官員。

▲▼駭客。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴黎相關部門已就總統手機遭駭案進行調查，此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法國總統府回應，若報導屬實，那將會是一起「極其嚴重的事件」，巴黎檢察官辦公室也已對此案展開調查。《世界報》強調，由於政府不可能交出馬克宏的手機來進行檢驗，而且手機號碼被列入名單並不意味著手機已被入侵，因此報社無法驗證馬克宏是否確實有被監聽，但《世界報》可以肯定，馬克宏絕對是飛馬的目標之一，而且有部分前任部長的手機也有被監聽的痕跡。

歐洲電視台引述《華盛頓郵報》報導指出，全球共有34個國家、逾600名政府官員都是飛馬的目標，其中還牽涉到伊拉克總統薩利赫（Berhem Salih）、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、巴基斯坦、埃及、摩洛哥、阿拉伯等多國的國家元首或王室成員。

NSO在20日發布聲明指出，「馬克宏從來不是NSO客戶的目標，也並未被NSO的客戶選中。」NSO也否認該公司有任何不法行為，還稱飛馬是一個用於打擊罪犯和恐怖份子的APP，該公司只會為具有良好人權記錄的軍事、執法和情報機構提供服務，媒體對飛馬的這些指控都是「充滿錯誤假設和未經證實」的消息。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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