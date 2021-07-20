烟花颱風來襲　韓國瑜最新動態曝光…心繫「他們」送貨到彰化

▲韓國瑜趕在颱風來臨前，送愛心到彰化。（圖／翻攝韓國瑜臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

烟花颱風即將來襲，專家預計周四起雨勢增強，中部以北及東北部雨最大，周五颱風暴風圈可能觸陸。對此，前高雄市長韓國瑜仍持續送愛心到各地，今（20）日趕在颱風來臨之前送貨到彰化，希望能幫助他們度過這波疫情跟暴雨。

韓國瑜表示，在全國三級警戒的這段時間裡，發現許多弱勢機構比平常更極需大家伸出援手，因此近期化身「送貨員」，親自將愛與溫暖送到社會各個角落。

面對烟花颱風來勢洶洶，韓國瑜更趕在颱風來襲前送貨到彰化，將孩子們愛吃的各種食品送抵兒少之家，另外我們也為收容上百位身心障礙者的機構準備了防疫急需的隔離衣、口罩、以及成人紙尿褲等民生物資，希望這些微小的心意能幫助他們安然度過這波疫情及暴雨！

韓國瑜表示，面對「上蒼」我們只能祈禱這塊土地平安，但面對人民的生命安全，人民的衣食溫飽、人民的自由法治，卻是我們必須全力以赴，時刻記在心頭。他也深信，若有心為人民服務，不論在什麼地方、什麼位置，都可以做得到。

許多網友留言，「韓總真的是苦民所苦的實踐者」、「韓帥您不忘初衷，我們一直都在，永遠支持您」、「謝謝韓市長送愛心到彰化」、「感謝韓總體卹愛民的心、深深感動人心」、「開車路上務必小心，感謝您」。



