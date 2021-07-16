韓國瑜問悶太久聽什麼歌心情好？　釣出他神回：採紅菱

政治中心／綜合報導

台灣持續三級警戒，7月13日起微解封，前高雄市長韓國瑜16日下午在臉書跟大家互動，詢問大家「悶太久了，哪一首歌可以讓你心情變好？」短短1個小時吸引4千多網友留言，近日捲入高端疫苗爭議的資深媒體人朱凱翔也來留言，韓國瑜親自回應鼓勵他。

經營「不演了新聞台」粉專的朱凱翔因指控高端所產的新冠肺炎疫苗，病毒數據表現不佳，遭到高端駁斥，並由委任律師提告，引發網路爭議。而韓國瑜提問聽哪首歌心情會變好，朱凱翔留言想聽《採紅菱》，吸引500多位網友按讚，韓國瑜回覆「不演了新聞台 這陣子辛苦了，身正不怕影子斜，加油！」

其實這首《採紅菱》正是韓國瑜在2020年與張善政搭檔參選總統時，接受媒體採訪時改編唱的歌曲，當時引起廣大的討論。除了朱凱翔留言聽了《採紅菱》心情會變好之外，前韓國瑜競辦團隊的美女主持人李明璇也敲碗點播，想聽韓國瑜唱抖音神曲《熱愛105°C的你》。

不少網友湧入留言，「韓總要唱給我們聽，心情才會變好！」、「覺得島未來沒希望了，沒有歌能讓心情好」、「我現在要出征~」、「韓總隨便唱一首歌都可以讓我心情變得更好！」、「夜襲 聽到都凍未條了」。

▲▼韓國瑜問大家聽哪首歌心情會變好，朱凱翔點播採紅菱。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

