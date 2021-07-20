秀泰1員工快篩陽「等待PCR結果」　北市：足跡未到過影城可先放心

記者蘇晏男／台北報導

欣欣秀泰影城20日突公告「今天全面關閉消毒」，台北市政府表示，經查為秀泰旗下企業蝴蝶谷的一名新進員工快篩陽性。對此，北市觀察局長劉奕霆下午在北市防疫記者會表示，該案足跡未到過影城，也請這幾天有觀賞電影的民眾可以先放心。

臉書粉專「秀泰影城」20日貼文提到，位在台北市中山區的欣欣秀泰為了配合防疫，今天全面關閉消毒，線上購票者，系統將會取消訂單並退款至原信用卡，現場購票者則可在8月20日前至影城進行退款事宜。

面對外界擔心是否又有影城人員確診，台北市政府20日中午表示，經查為秀泰旗下企業蝴蝶谷的一名新進員工快篩陽性，因該員工辦公室與欣欣秀泰部分員工為同一辦公室，為求謹慎，欣欣秀泰影城20日暫停營業，主動請所有員工進行快篩。

到了下午北市防疫記者會，劉奕霆指出，該案是秀泰相關企業新進員工，報到完成領到快篩劑，在自家完成快篩是陽性，今天前往醫院做快篩，結果是陰性，目前在等待PCR結果，目前為止，不能算是正確一名確診者；但是因為影城跟這相關企業辦公室是共用，所以影城為了防疫起見，自行消毒，而其足跡未到過影城，也請這幾天有觀賞電影的民眾可以先放心。

▼北市欣欣秀泰影城員工確診，20日暫停營業。（圖／記者屠惠剛攝）