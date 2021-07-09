洗菜妹「頂豔陽拔草」補家用　微解封後一句話說出底層心酸

▲7月12日起維持三級警戒，但餐廳「微解封」，開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

記者顏如玉／台北報導

勞動部8日公布減班休息（無薪假）統計，本期再創新高，其中以住宿餐飲業受到最大衝擊，在餐廳工作的阮小姐特別有感，三級警戒開始就被迫放無薪假，一個多月來只能到處打零工補貼，雖然指揮中心宣布微解封，但餐廳能否正常上班，仍是未知數。

平時在廚房幫忙洗菜、配料，阮小姐表示，薪水只有最低薪資，但這薪水足夠養活自己，甚至省吃儉用還能寄錢給爸媽，日子雖然不容易，但至少過得去。

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一個多月前本土疫情爆發，5月15日更是直接進入三級警戒，阮小姐工作的餐廳直接宣布暫停營業，「遇到這種事，要嘛就接受，不然就是離職。但我已經年紀不小、又沒讀過書，再找工作太難了。」

被迫放無薪假，阮小姐坦言真的很擔心，「不只我的生活費，還要養爸媽，家裡很缺錢，擔心歸擔心，光著急也不是辦法，只能趕快到處找看看有沒有打工。」

▲疫情爆發許多店家休業，打零工也不好找。（圖／記者李毓康攝）

「像我們這種社會底層，說真的受到政府的照顧不多，現在又遇到疫情，紓困補助等不到，能有賺錢的機會都要把握。」阮小姐說，這一個月來，她曾到公園修剪花草，頂著大太陽拔草，也曾自己種菜到市場賣，儘管只有5元、10元也都是一點補貼。

所幸身邊朋友也很幫忙，提供早餐店的打工，或是請她幫忙打掃收點鐘點費，「這個月雖然過得比過去還辛苦，但心裡更多的是感謝。」

指揮中心8日宣布三級警戒延長，但給予適度鬆綁，包括餐廳可提供內用，阮小姐說，老闆通知她12日後可以回到工作崗位，也讓她鬆一口氣，終於度過最艱難的時刻。

不過針對「微解封」，餐廳要怎麼面對，是否能像過去一樣正常上班，都還是未知數，阮小姐苦笑，「至少能穩定工作了，有錢賺就能維持溫飽啊。」

▼餐廳下週開放內用。（圖／記者林敬旻攝）