爸媽爆氣洗版衛福部！一看微解封傻眼「乾脆小孩全送健身房」

▲7月13日微解封，健身房、運動中心只要遵守實聯制等規定，即可對外開放。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布，全國三級警戒延至7月26日，但13日起適度鬆綁博物館、電影院、健身房等場所，不料引起許多家長不滿，紛紛到衛福部臉書下方砲轟「上課不行？出遊可以」、「不能把小孩送去補習班，那就全送去健身房吧！」留言超過3000則。

衛福部在臉書貼文指出，戶外鬆綁地點有國家公園、國家風景區、遊樂園、休閒農場、森林遊樂區、文化園區、駕訓班跟學校操場。室內則是美術館、博物館、電影院、運動場館（健身房）、餐廳、夜市及傳統市場，但仍須實聯制、人流管制、戴口罩。

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許多家長難以兼顧工作、孩子，早已吃不消，如今看到微解封範圍，紛紛留言詢問為何不能上課，「小孩不能上學卻可以出去玩」、「小孩不能去幼稚園、安親班、補習班，家長怎麼辦？」、「只開放吃喝玩樂可以群聚，卻不開放安親班，要家長無薪請假照顧12歲以下小孩，邏輯真的很怪！」

還有人抱怨，「我真的覺得太扯了！一堆小朋友沒人幫忙照顧，父母請假顧小孩，你們有同理心嗎」、「今天我才知道，補習班跟八大行業是連結在一起的」、「我們為什麼要自己為了孩子請無薪假，然後看一堆人出去玩或閒逛？」、「有人說什麼老師跟小孩沒打疫苗所以不解封，去看電影跟健身的就有嗎？」

也有網友對定義和標準感到不解，「家裡5人看電影罰錢，但可以電影院50人一起看？」、「學校可以開放操場，但是不能打籃球」、「滿滿的邏輯炸彈」、「差不多屬於是今年最猛的矛盾對決了」、「想請問...場地租借跟舞蹈教室算是室內運動場所嗎？」

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