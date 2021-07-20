　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增18例本土病例、另增4死

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增18例本土病例，另有4例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，過去三週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。

▲▼ 0720確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0720確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月18日累計公布14,210位確診個案中，已有12,348人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.9%。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為4男 2女，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自美國(3例)、印尼(2例)、緬甸入境，入境日介於7月5日至7月19日。

▲▼ 0720疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲ 0720疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，累計1,801,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,784,759例排除)，其中15,453例確診，分別為1,241例境外移入，14,159例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。2020年起累計773例COVID-19死亡病例，其中765例本土，個案居住縣市分布為新北市384例、臺北市292例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

ET快訊
年輕人崩潰！30歲以下恐打不到疫苗　陳時中回應了
第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」
「男人幫」超連結創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足
快訊／烟花颱風恐襲台！　陳時中宣布疫苗接種應變措施
今增18例！陳時中直言「病例年齡有下降趨勢」
「基隆+3例」連續+0破功！新北回單位數　本土確診地圖曝
快訊／陳時中：會找地方政府討論726鬆綁管制
北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World G
今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多
快訊／今增18例本土病例、另增4死
LIVE／建議東奧國手坐經濟艙？　陳時中最新說明
姓名有「微、解、封、迎、加、零」同音字　住房享優惠
快訊／午後雷雨報到！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風
民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？
快訊／10天連開6次房！台中家教男「超連結」匡列擴大達74人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

吳淡如北海道房遭誤拆「其實很高興」！　20.5萬買百坪廢棄老旅館

安普賢遭抓包「訂閱2頻道」被罵翻　發聲道歉⋯韓網更怒：狡辯！

主打週週換菜！老爺酒店集團首推餐飲訂閱制　限時限量只有140套

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

第三輪今起預約！早上發送152萬封簡訊「近五成完成預約」

沈榮欽／東奧國手搭經濟艙惹眾怒　凸顯政府領導官僚組織危機

「高端通過EUA」遭疑沒錄影公開？陳時中：不公開比較可以暢所欲言

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

學霸正妹主播賴妍潔「撞臉朴敏英」　脖子掛蛇曝特殊愛好

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

「基隆+3例」連續+0破功！本土確診地圖曝

「基隆+3例」連續+0破功！本土確診地圖曝

指揮中心今（20）日公布國內新增18例本土病例，4人死亡。其中，以台北市7例最多，再來是新北市6例及基隆市3例、桃園市2例，過去三週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者一目了然確診分布及全台狀況。

北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World Gym長春店

北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World Gym長春店

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！　鄉民氣炸

收到疫苗簡訊卻「資格不符」！　鄉民氣炸

彰化首設「家用快篩站」　不會操作來這就對了！

彰化首設「家用快篩站」　不會操作來這就對了！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面