快訊／松山戶政事務所1人確診　北市急篩檢「300人PCR全陰性」

▲環保局噴消松山區行政中心。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲19日表示，松山戶政事務所1名員工確診，使整棟行政大樓停止辦公，並安排出動聯醫的機動篩檢車到戶政事務所為其他同仁進行篩檢。台北市政府20日中午表示，篩檢名冊共304人，實際採檢300人，PCR全為陰性。

柯文哲19日於北市防疫記者會指出，近日有發生一起松山戶政事務所確診案，該案為住在基隆、在松山戶政事務所上班的民眾，18日做快篩陽性，因此到基隆醫院做PCR確診。

台北市副市長黃珊珊當時補充，該案配偶15日發生胸悶、畏寒赴診所拿藥，18日買快篩測出陽性，夫妻倆晚上到基隆採檢確診，由於其中一人在12日至16日為松山戶政事務所櫃檯人員，所以很緊張，19日早上派篩檢車到場進行全棟分流採檢，整棟大樓停辦公1天，四樓戶政事務所停3天，做居家辦公跟分居辦公。

黃珊珊提及，松山健康服務中心第一時間就啟動職場調查，依照辦公座位、同時段隔壁用餐等，以九宮格範圍匡列6名其他辦公室同仁居家隔離，這些同仁後續會安排至防疫旅館。目前北市共匡列自主健康管理共79人，確診個案服務36人，後續將進行衛教、落實精準疫調，接下來北市會通知有到戶政事務所或是行政中心洽公民眾，進行自主健康管理，若民眾有意願或是症狀會再安排採檢。

針對松山區戶政事務所有員工確診，台北市政府19日派篩檢車到場進行全棟分流篩檢，台北市政府副發言人林珍羽20日回應，篩檢名冊304人，實際採檢300人，PCR全數陰性。