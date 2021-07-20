中學生製「台灣疫情地理資訊」秒懂即時狀況！　輸入地址找接種站

▲台灣新冠疫情即時地理資訊 。（圖／翻攝自「台灣COVID-19疫情即時地理資訊」，以下亦同）

記者施怡妏／綜合報導

一群具有地理學、公衛、資料科學的老師們帶領中學生，利用政府提供的新冠疫情資料，建置「台灣COVID-19疫情即時地理資訊」網站，用地圖的方式呈現出全台的疫苗接種站，並將年齡、性別的變項挑出來，繪製成關聯性圖表，得知年長者染疫的機率高，染疫後的死亡率也較其他族群高。

今年5月初本土疫情升溫，全國升級為三級警戒，各方資訊如雪片般飛來，紛亂又複雜，民眾必須了解疫情、疫苗接種的最新資訊，一群具有地理學、人類學、公共衛生、資料科學、資訊科學以及視覺設計等學識專業的老師，帶領中學生利用公開資訊，應用地理資訊系統即時彙整訊息。

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值得一提的是，該網站將性別、年齡分別列出來，將疫情中的差異顯現出來，該網站寫道，「疫情面貌與醫療量能是我們主要呈現的內容。另外，台灣正在面對的問題，基本上都可借鑑國外經驗。也因為這樣，我們回顧了一些期刊論文，作為應對疫情時的經驗參考」。





▲全台第一劑量接種率為22.04% 。

其中，「疫情面貌」呈現最即時的確診、死亡人數，並用橫條圖呈現接種疫苗人數比例，第一劑量接種率為22.04%，意指台灣每5個人中，就有1人打過第一劑疫苗，距離群體免疫閾值60%還有38%需努力。

此外，透過年齡及性別的關係圖表得知，中、老年人染疫機率較高，致死風險最高的染疫族群即是有慢性病的老年人，值得特別注意的是，「在70歲以上的確診人數中，約有1/5的人病死」。另外，在本土確診中，男性與女性並無明顯差別，但在死亡項目中，隨著年齡的增長，尤其是50以上的年齡年長者，男性的死亡人數高於女性。

▲50歲以上確診死亡性別以男性較多。

▲全台疫苗接種站分布。

大家最關心的疫苗接種，該網站也列出全台的疫苗接種站，只要在地圖的右上角輸入地址，就能瞭解在該地點附近是否有接種站，並查看接種站名稱、地址與聯絡電話，該地圖疊合了接種站的點位資料，與鄉鎮層級的人口密度資料，藉此瞭解各地方接種站的分布，與該地區人口密度的關係。