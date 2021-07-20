戴資穎擠經濟艙他非常不爽！台大醫勾「超黑暗回憶」爆料：不太平衡

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者李佳蓉／綜合報導

東京奧運中華代表團選手昨（19）日啟程，卻爆出坐經濟艙、下榻評價只有3.3星的飯店，掀起各界熱議。台大感染科權威醫師李秉穎也透露，自己多年前代表台灣隻身前往歐洲參加世衛組織會議，10多個小時只能擠在小小的經濟艙，最後自掏腰包貼錢升級艙等，返台後腰痠背痛超久。聽聞戴資穎的待遇坦言「心裡非常不爽」。

李秉穎醫師今日接受周玉蔻節目專訪，被問到戴資穎等國手赴日參加奧運的待遇，他按耐不住情緒直言，「我心裡非常不爽！」並回憶自己多年前曾代表台灣出國參加世衛組織會議，「10幾個小時中間還要轉機，是經濟艙，實在受不了了。」返台後腰痠背痛「揪甘苦（很難過）」，並自嘲可能是上了年紀不行了。

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▲李秉穎醫師回憶自己搭經濟艙10多個小時飛歐洲參加會議的慘痛經歷。（資料照／記者呂佳賢攝）

李秉穎接著說，所以日後出國參加會議都自掏腰包升級艙等，「因為我受不了經濟艙10幾個小時。到日本那麼短（官員）要商務艙喔？要看航程是長是短啊，我到瑞士去，你給我這樣子…。」

他感慨地說，為了節省預算，因此只能單獨自己去，「沒有人陪著，好孤單耶！」看到此次參與的行政官員，飛日本短程就有商務艙可坐，直說不太平衡。並補充，自己住的也是三、四級小旅館，「沒有早餐那種」。

李秉穎指出，過去出國參加會議都有官員陪同，近年來疾管署經費被打折，很多事情力求簡便減縮，出國開會也受到影響。他認為應該要看航程長短，「你叫我去日本坐經濟艙我沒意見，（長程航班）我實在受不了了。」