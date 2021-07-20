東奧國手搭商務艙跳票！費鴻泰轟「把蔡英文的話當放屁」怒要潘文忠下台

▲東京奧運中華代表團包機前往日本備賽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

東京奧運中華代表團19日包機前往日本備賽，卻發生全數教練、選手都坐經濟艙，相關行政人員搭乘商務艙，引發眾怒。對此，國民黨團總召費鴻泰直呼傻眼，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都曾承諾要讓選手坐商務艙，怒轟難道把蔡英文的話當放屁嗎？要求潘文忠道歉、下台。

費鴻泰表示，2016年蔡英文曾承諾，東京奧運一定讓選手、教練坐商務艙，昨天真的傻眼，竟沒有一個國手坐商務倉，「高官你們心中有人民嗎？把蔡英文的話當放屁嗎？」

費鴻泰批評，射箭、羽球、高爾夫球選手沒有住在選手村，雖是住在離比賽地點較近的地方，但有的國家因應防疫，直接把飯店包下來，我們卻是跟一般旅客混居，難道不怕有防疫破口嗎？他要求教育部長潘文忠向大眾說明，並道歉、下台。

立委陳玉珍也批評，坐商務艙是蔡英文、蘇貞昌、潘文忠共同的承諾，竟然可以跳票，證明政府公信力是零，國手出國爭光，住好、吃好是基本的事，沒辦法坐商務艙，代表政府對國手的不尊重，此外，住宿比不上中國大陸選手住的四星海景飯店，甚至比不上烏干達選手，這要國人作何感想？蘇貞昌稱絕對是盡心力照顧國手，這就是用盡心力的結果嗎？

「這次奧運到底是誰出賽？是坐商務艙的這些官員嗎？」立委鄭正鈐在臉書發文批評，總統蔡英文曾表示，會先著手體育經費加強，每年的體育經費都要逐步調升，8年後要讓體育經費倍增，未來選手、教練出國比賽以商務艙為原則，卻一次次亂開支票，此外，傳出搭乘商務艙的竟然是體育署副署長等官員，社會觀感實在令人不能接受，選手不僅感覺被騙，更感受不到政府對於選手的重視。