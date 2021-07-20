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社會 社會焦點 保障人權

臉書轉PO「捷運站附近確診者往生」！他被逮喊：路邊攤聽來的

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲調查局日前查獲3名網友轉傳疫情假消息。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

疫情嚴峻期間，網路上仍流竄大量假消息，其中像是「新北景安捷運站附近居民確診身亡」、「獅子會成員確診造成破口」、「苗栗防疫旅館清單」等不實訊息，調查局著手偵辦後，日前查出3名網友涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，目前訊後均移送地檢署偵辦。

調查局指出，臉書謠傳「跟各位報告一下，住在景安捷運附近的居民，要特別注意，因為本來人剛剛近過，景安捷運站附近有發現有確診居民以往生，路口停兩台黑頭車，請各位要做好保護自已的工作」之不實訊息，經新北市調查處向衛生局查證後，發現其處置方式與衛生局不同，因若有任何民眾在自宅身亡，均會以救護車載至醫院檢驗死因，確認是否為疫情所致，若是確診身亡，則會盡速辦理火化。隨後，新北市調查處溯源，找到發佈訊息的張姓男子，而張男到案時僅稱「在路邊攤道聽塗說」，基於提醒未經查證即於臉書發文。訊後，張男被移送新北地檢署偵辦。

針對第二起「獅子會成員確診造成破口」假消息，調查局說明，臉書謠傳「注意注意1.新五路二段XXX號XX樓2.民義路二段XX巷XX號......新北市五股獅子會成員中鏢，感染源不明恐成社區感染破口請各位夥伴留意！送餐時不要有任何接觸為佳！」北市調查處向衛福部、新北衛生局等相關單位查證，確認上開內容為不實的確診足跡，經溯源確認，是王姓男子所散布消息。王男到案證實，自己有散布上開不實訊息，是因誤信內容，卻未經查證，即轉傳至臉書。王男訊後被移送新北地檢署偵辦。

第三起「苗栗防疫旅館清單」，調查局表示，臉書謠傳「苗栗附近的防疫旅館：麗華、園霖、來來、遊桐花」等不實訊息，彰化縣調查站、苗栗縣調查站共同偵辦，經向苗栗縣政府相關單位查證，其中來來大旅社並非防疫旅館，經溯源確認，是我國北部一名徐姓男子所散布的。徐男到案證實，自己確實散布上開不實訊息，惟是友人轉傳，而他未經查證，便轉傳至臉書社團中。徐男訊後被移送苗栗地檢署偵辦。

最後調查局重申，由於不實疫情訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦疫情假訊息案件，再度重申我國《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條已規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，在此呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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