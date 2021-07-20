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怪颱烟花恐登陸北部！最新暴風圈侵襲率達59%　各地風雨時程出爐

天氣圖。（圖／彭啟明臉書）

▲根據最新歐美模式模擬路徑圖，烟花颱風恐登陸。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）表示，對烟花颱風可能要用最麻煩的「怪颱」態度面對，周五、周六颱風暴風圈很有機會碰觸陸地，預計雨勢將會以中部以北到東北部為最多，各地風力都會顯著增強。而中央氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率也出爐，基隆市最高上升至59%，新竹以北縣市都在50%以上。

彭啟明在臉書說，烟花颱風的預測上，雖然還有變數，未來接近台灣時候的路徑還是像煙火一樣很發散，尤其是周四到周六各種預測模式對於中心往哪方向，仍有不小差異；不過，開始有逐漸往台灣附近收斂的趨勢，這是對台灣不是很有利的情境，提醒您要多注意了。

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彭啟明指出，烟花颱風目前走得很慢，距離台灣北部的東方海面約1000公里，持續往西北西移動，逐漸進入較溫暖的海面上，今、周三有機會發展成為中度颱風；目前仍受到在日本附近的太平洋高壓勢力的導引，往西前進，未來觀察重點就是周四凌晨，中心可能接近離台灣宜蘭東方約400公里的宮古島附近。

▼烟花颱風和查帕卡颱風。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

彭啟明分析，烟花從宮古島開始這段西移的過程，是否有往偏北的分量提供，這包含查帕卡颱風的牽引或是北方高壓的延伸，讓颱風能往西北西方向走，過去有些預測有顯著的趨勢；但新的預測上，則是這機會顯著減少，可能會逐步往西，開始有相當高的可能，不排除颱風中心有登陸台灣北部的機會，這對台灣的壓力就會顯著增大。

彭啟明表示，今天深夜到周三開始，烟花颱風的外圍環流將逐步接近，北部、東北部將轉為陣雨的天氣，不時有颱風的外圍雲系移入，時晴時雨，但會越來越密集，雨勢會隨颱風逐漸移入越來越大，沿海的風勢及風浪也會增強；中南部仍維持夏季天氣，仍有午後雷陣雨發生。

彭啟明說，周四颱風將逐漸接近台灣東北部海面，各地風勢都會逐漸轉強，間歇性的雨勢也將轉趨明顯；周五、周六颱風暴風圈很有機會碰觸陸地，影響程度和雨量大小就要看颱風中心距離台灣而定，如果登陸，雨勢會更強烈。

▼烟花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，預計雨勢將會以中部以北到東北部為最多，各地風力都會顯著增強，也建議您周四到周六的各種戶外活動，要預先做調整及安排；周日颱風路徑將可能登陸浙江或福建，在這段期間移動速度很慢，要留意颱風本身的環流會帶來顯著偏西南風，中南部及離島的澎湖金門馬祖都要留意較強風勢及雨勢，從大環境來看，也有可能把查帕卡的水氣順著偏西南風帶上來，中南部的雨勢可能延續到下周一、下周二，要留意這趨勢發展。

彭啟明指出，當然預報仍有些變數，仍要滾動觀察，烟花颱風和過去大家熟悉由太平洋高壓主導的颱風不大相同，可能要用最麻煩的「怪颱」態度面對，尤其周五、周六也適逢大潮，也建議您要有耐心定期更新颱風資訊，最重要的是自己的防颱準備做了沒。

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，基隆市上升至59%、台北市、宜蘭縣各56%、新北市55%、桃園市54%、新竹縣市各50%，苗栗以南縣市則是46%至13%，外島澎金馬則是48%至26%。

▼氣象局預估，烟花將通過北部海面。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周三烟花颱風外圍環流影響越來越明顯，北部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，中南部因受到南邊水氣也偶有零星降雨，而各地依舊容易有午後雷陣雨；周四颱風接近，外圍環流影響越來越廣，除了北台灣降雨外，中部也有較明顯降雨，其他地區也有不定時降雨。

劉沛滕提醒，周五、周六烟花颱風最靠近台灣，各地滿容易降雨，但實際風力要看颱風有多靠近以及強度如何。他表示，目前預估烟花以通過北部海面為主，暴風圈影響北部陸地較高，也不排除登陸或是「西北颱」，都還有滿大不確定性。

劉沛滕指出，現在烟花走比較緩慢，本來預估今變中颱，但看起來下午都沒辦法，可能是晚上之後的事；依照目前預報路徑，比較可能周三下半天發海警、周四陸警，如果走更慢，時程可能往後調。

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