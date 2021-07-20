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烟花強襲帶西南氣流！最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳德榮提醒，烟花強襲台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（20日）晚間輕度颱風烟花可能增強為中度颱風，預估周三下半天發布海上警報、周四發布陸上警報，如果烟花走更慢，時間可能再往後調。氣象專家吳德榮提醒，周四至周六烟花強襲，伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅，應依據颱風警報做好防颱；周日起烟花將引進查帕卡或其殘餘系統，其後緊隨著西南氣流，至少持續至下周三，迎風面有累積致災性大量降雨的潛勢，其威脅並不小於颱風。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地滿容易出現午後雷陣雨，山區有局部大雨發生機率；另外，因台灣海面附近滿多水氣，東半部、基隆北海岸和中南部沿海地區除了午後，也容易有不定時降雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三烟花颱風外圍環流影響越來越明顯，北部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，中南部因受到南邊水氣也偶有零星降雨，而各地依舊容易有午後雷陣雨；周四颱風接近，外圍環流影響越來越廣，除了北台灣降雨外，中部也有較明顯降雨，其他地區也有不定時降雨。

劉沛滕提醒，周五、周六烟花颱風最靠近台灣，各地滿容易降雨，但實際風力要看颱風有多靠近以及強度如何。他表示，目前預估烟花以通過北部海面為主，暴風圈影響北部陸地較高，也不排除登陸或是「西北颱」，都還有滿大不確定性。

劉沛滕指出，現在烟花走比較緩慢，本來預估今變中颱，但看起來下午都沒辦法，可能是晚上之後的事；依照目前預報路徑，比較可能周三下半天發海警、周四陸警，如果走更慢，時程可能往後調。

▼氣象局預估，烟花將通過北部海面。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今至周六北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。而今年第7號颱風查帕卡，他表示，目前在廣西海面，預估稍往西北，今晚可能進到廣東陸地，且強度3、4天後會慢慢減弱，暫時對台灣沒什麼影響；至於是否會和烟花有雙颱藤原效應，目前看起來機率沒那麼大。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測及暴風侵襲機率圖顯示，烟花颱風將持續增強至中度，逐漸朝台灣逼近，雖然代表預測路徑的不確定性的紅框範圍仍很大，但暴風侵襲的機率大幅提高，亦無法排除中心登陸的機率。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員又往南調，而在通過台灣前，系集成員的分散度較之前明顯收斂，雖仍有一定的不確定性，但與潛勢預測圖結論相近，對台威脅加鉅，不排除中心登陸的可能，應速加強防颱。

▼烟花颱風和查帕卡颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、周三烟花外圍輸送的水氣逐日增多，今在迎風面北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部仍是午後有局部陣雨或雷雨的天氣；周三北台灣降雨增多，逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。

吳德榮提醒，周四至周六烟花強襲，伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅，應依據颱風警報做好防颱；周日起烟花將引進查帕卡或其殘餘系統，其後緊隨著西南氣流，至少持續至下周三，迎風面有累積「致災性」大量降雨的潛勢，其威脅並不小於颱風，應特別注意！

ET快訊
烟花強襲最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨
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