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戴資穎塞經濟艙！體育署說「經濟艙確保選手安全」　王婉諭：鬼扯

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評揚言調專機名單公布。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

時代力量立委王婉諭針對台灣東京奧運代表團搭乘專機前往日本東京，但羽球天后戴資穎卻被安排搭乘經濟艙，戴資穎臉抒發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」戴爸在接受媒體訪問時，更直言「選手在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好」。

晚間立委王婉諭公布專機商務艙搭乘「長官教練名單」體育署也對於這次東奧代表隊採包機爭議回應：「因選手人數眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。採包機出發、分艙入座，確保選手安全。」

▲▼時代力量立委王婉諭19日晚間公布東京奧運專機搭乘名單，包括體育署副組長李文彬等人都在商務艙名單內。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭19日晚間公布東京奧運專機搭乘名單，包括體育署副組長李文彬等人都在商務艙名單內。（圖／王婉諭辦公室提供）

體育署補充說明：「選手回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據各運動種類賽程，安排各代表選手及教練搭乘商務艙返國。」立委王婉諭認為「因為體育署根本就是在鬼扯！按照體育署的說法，這次座位的安排是經由防疫會議決定的，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全。」

體育署的意思是說，官員是「委屈」地搭乘「較有危險」的商務艙？這樣的說法，到底誰能接受！王婉諭強調：4 年前蔡英文總統在里約奧運前承諾體育經費將增加，選手、教練出國比賽都將乘坐商務艙，結果政見完全跳票！

王質疑，難道政府不能再多增加一台包機，至少別讓選手眼睜睜的看著官員坐商務艙、自己卻要坐經濟艙嗎？且為何選手去程不能搭商務艙、回程就又可以了？體育署根本本末倒置！

中華台北東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道
總領隊 蔡辰威
中華奥會秘書長 李玉芳
副總領隊 洪志昌(體育署副署長)
顧問 藍坤田(體育署組長)
顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)
柔道隊教練 劉文等
跆拳道總教練 劉祖蔭
游泳隊總教練 李澄峯
射擊隊教練 郭孟熙
射擊隊教練 田兆枝
划船隊教練 謝茂松
網球隊教練 詹元良
體操隊總教練 林育信
體操隊教練 翁士航
體操隊教練 蔡恆政
舉重隊總教練 林敬能
舉重隊教練 黃達德
射箭隊總教練 林政賢
射箭隊教練 倪大智
射箭隊教練 劉展明
羽球隊總教練 蔡佳欣
羽球隊教練 賴建誠
羽球隊教練 樂勁
桌球隊總教練 許榮展
桌球隊教練 蔣澎龍
拳擊隊總教練 柯文明
拳擊隊教練 曾自強
拳擊隊教練 劉宗泰
隊醫 林瀛洲
隊醫 林聖章
物理治療師 趙遠宏
支援作團防疫協調官　張煥禎
支援工作團醫師　周文毅
支援作團醫師　郭純恩
支援工作團團員　劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)
 

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