東奧國手擠經濟艙　林穎孟點名這2人：若有羞恥心就請辭

記者黃翊婷／綜合報導

東京奧運中華代表團19日包機前往日本備賽，卻發生選手全坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的爭議。台北市議員林穎孟19日在臉書PO文點名，體育署長張少熙和中華奧會主席林鴻道都應該為此事負責，「若還有一絲羞恥之心，應自行請辭。」

▲戴資穎PO出搭經濟艙的照片。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，進而曝光選手全坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的事。雖然教育部長潘文忠與體育署長張少熙19日晚間7點半臨時召開記者會，表示是因為防疫考量才讓選手搭經濟艙，但難平眾怒。

消息傳開之後，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌皆出面道歉。台北市議員林穎孟19日在臉書PO出「商務艙名單」，直指台灣的國家選手要去東奧比賽，只能坐不舒服的經濟艙，而坐商務艙的人，名單一字排開都是長官、顧問、教練，體育副署長洪志昌竟然也跟著一起坐，毫無知覺。

▼▲林穎孟點名中華奧會主席林鴻道（上圖）、體育署長張少熙（下圖）應自行請辭。（圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

林穎孟抨擊，雖然體育署給的解釋是因應防疫座位不足，但實在令人費解，解決方式竟然不是增加包機，或請不上場比賽的人坐經濟艙，「在名單中，可以看到中華奧會主席林鴻道，他就是從2016年來反體育改革大老。若各單項運動協會組織改組換人，將會影響奧會主席地位，因此他大力反對體改，協會權力控制在他手上。」

林穎孟強調，2018年日本及台灣民間響應東奧正名運動，也是林鴻道透過中華奧會主席身分，「威脅」選手不能出賽，平時一副關心選手比賽權益的樣子，結果真正出國比賽，卻讓選手遭受次等待遇，「中華奧會主席林鴻道，到現在好像沒他的事一樣。他和體育署長張少熙都應該負全責，若還有一絲羞恥之心，應自行請辭。」

▼林穎孟臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟台北市議員）