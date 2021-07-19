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櫃姐確診　林口三井停業至7／20「3千名員工快篩」

▲林口三井櫃姐確診，業者臨時停業進行封館消毒。（圖／三井提供）

▲林口三井櫃姐確診，業者臨時停業進行封館消毒。（圖／三井提供）

記者蔡惠如／綜合報導

林口三井今（7／19）因園區內櫃姐確診緊急停業，今傍晚宣布將持續停業至7／20，並安排館內3200名員工進行快篩，以減輕顧客與員工疑慮；義享天地則在今日進行清消之後經衛生局查驗無誤，預計明（7／20）將正常對外營業。

林口三井今接獲專櫃通知，園區內有一名被匡列櫃姐採檢陽性確診，緊急在上午11點宣佈停業一天消毒，因中午12點就準備開門，不少工作人員是到店才發現停業無法上班，業者表示上午約9點半左右接獲設施內專櫃聯繫，告知該專櫃於林口勤務之員工因曾與確診者接觸，經衛生單位匡列後進行PCR採檢後為陽性，並已緊急入住防疫旅館進行隔離。

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▲林口三井櫃姐確診，業者臨時停業進行封館消毒。（圖／三井提供）▲林口三井櫃姐確診，業者臨時停業進行封館消毒。（圖／三井提供）

▲林口三井因櫃姐確診，初步宣佈停業至7／20 。

此外緊急以電話及群組方式通知所有設施內員工停業一天，並進行全館清消作業，同時建議員工今日可先自行進行快篩處理，並將結果通報回覆，因確診員工是於館外與確診者接觸後感染，預計在7／20安排館內3200名員工快篩，若有出現快篩呈現陽性者，會立即以一人一室方式進行PCR採檢，其他後續作業依照防疫規定辦理。

而高雄市政府衛生局今發佈新北市新增確診者案15513，在6／29前曾於義享時尚廣場工作，雖該案6／29 離開高雄市後即在北部，至今也已近三週，義享時尚廣場仍停業一天進行消毒，經高雄市衛生局查驗審核已獲准 7／20恢復營業。

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