快訊／「別幻想726脫口罩去歡唱」　柯文哲拋出疫情警戒降級方案

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府直播）



記者陶本和／台北報導

針對7月26日疫情警戒可能降至二級，台北市長柯文哲19日建議，不管幾號要解封，還是每天開放一點，然後慢慢觀察，聚餐部分一定要放最後，接著疫苗要打滿兩劑，達到群體免疫。

柯文哲表示，新冠肺炎病毒到現在為止，要期望完全消失是不切實際，方法是如何以最低成本與病毒共存，所以才會出現「新常態」這個名詞。

柯文哲指出，台北目前看起來有很多隱形傳播鏈，既然全世界都有病毒，印度變種病毒目前是主流病毒，先前萬華感染的還是英國變種，如果是印度傳播力更高。

柯文哲表示，歐盟已經使用疫苗護照，打滿兩劑國際認證的疫苗，就可以自由出入歐盟，他不認為台灣能跟世界不一樣標準，過一段時間外國人有疫苗護照，證明有打滿兩劑，若進入台灣，不太可能隔離14天又還要做好幾次篩檢，世界有世界的標準。

因此，柯文哲認為，病毒隨時可能出現在身邊，所以全民要打疫苗，達到群體免疫效果，邊境也就解封，整個社會比較正常運作，在台灣如果有一天疫苗普遍施打之後會這樣做。

但是在此之前，柯文哲表示，不可能一直維持三級管制，經濟受不了，他非常清楚，已經管制兩個月到這裡，再下去經濟會出問題，不可能一直管治下去。

但是，柯文哲說，疫苗沒有普遍施打下，從英國、荷蘭、東京的例子，都會飆回去，不管幾號要解封，他覺得還是每天放一點，慢慢觀察，不管怎樣聚餐一定擺最後。

柯文哲表示，結論就是「且戰且走」，不要幻想7月26日就脫下口罩去歡唱，每天就放一點，然後密切觀察，接著疫苗打兩劑達到群體免疫。