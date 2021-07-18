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台南虎媽道歉了！昔為女兒衝教室…她「含淚唸稿」：是我撒謊

▲虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書） 

▲虎媽帶小四女兒私刑反霸凌，衝教室當全班面「給我用力打」。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名張姓女子2019年得知就讀小學4年級的女兒，曾在2年前被同學掌摑霸凌，憤而前往學校，並當著全班的面要女兒向對方回甩巴掌，還將整段過程錄下並PO上臉書，得到「虎媽」的稱號。事隔2年，張女18日晚間無預警發出道歉文，表示許多事都是她在說謊，「為了合理化我的行為我撒了幾個謊，企圖煽動網友網路霸凌W姓同學一家。」

回顧整起事件，108年4月張女偶然間聽到女兒傾訴，表示2年前因表現太過優秀，且又被選為話劇女主角，因此遭到另名女同學忌妒，還被掌摑霸凌；雖然事隔2年，但張女聽聞後仍怒不可遏，與友人闖入校園中並揪出當年掌摑的女同學，當著全班的面要求女兒「還她一巴掌」，整段過程全被好友錄影拍下並上傳臉書，引起網友熱議。

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張女全文如下：

我知道錯了

我於2019年4月1日帶著兩位友人闖入校園，教唆我女兒打W姓同學兩個耳光，事後更將W姓同學被打的影片清楚在臉書上公開，造成W姓同學一家人被網民公審謾罵，我感到非常抱歉。

這件事在網路造成轟動後，為了合理化我的行為我撒了幾個謊，企圖煽動網友網路霸凌W姓同學一家。

我謊稱W姓同學有暴力傾向、長期霸凌全班同學，老師拿她沒辦法、學校也完全沒有處理。我甚至在臉書留言告訴網友，就連W姓太太也說她自己女兒精神有問題，W姓同學在事後仍不斷的霸凌我女兒等等…。

在2020年3月3日澄清和解條件開出後，再次於臉書貼文中抹黑W姓家長也霸凌我、我絕不會簽下顛倒是非的和解書等等…其實，這些都是我情急之下編造的謊言。在事情一發不可收拾之後我拉不下臉，只好謊稱是自己是一時衝動並非預謀，並利用母愛、反霸凌、我該和解嗎?等字眼，試圖贏得輿論的支持。

▲▼台南虎媽道歉了！昔為女兒衝教室…她「含淚唸稿」：是我撒謊。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南虎媽道歉。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南虎媽道歉了！昔為女兒衝教室…她「含淚唸稿」：是我撒謊。（圖／翻攝臉書）

這件事在今年4月1日滿兩年，我也慢慢了解到自己當初的不厚道。有幾點想在這裡向各界澄清：

第一、很抱歉誣賴W姓同學因為沒有選上第一女主角忌妒才打了我女兒一個耳光，事實上，我後來發現那只是8歲孩子之間的爭吵。而我處理這件事的作法完全錯誤，我不該帶著兩名大人衝入校園私刑正義，更不該在臉書上傳分享有W姓同學清楚臉部特徵的影片、企圖網路公審。

第二、W姓同學沒有暴力傾向、也沒有長期霸凌我女兒及其同學，這純粹是我個人的誤解，其實學校針對這事已經做了處理、更沒有包庇。

最後也向因 2020 年 3 月 3 日貼文我該和解嗎?再次遭受網路公審的W家長道歉。W家和解條件從一開始就是希望我用錄影澄清道歉，但因我拉不下臉而跟大家說謊、顛倒是非，我很抱歉!

對於深受網路霸凌的W姓同學一家人，本人深感抱歉，也希望在這個道歉影片之後，這件事的討論能告一段落，讓兩個女孩回復到正常的求學生涯。

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