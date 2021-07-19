機組員檢疫又變嚴！週三起飛高風險國家返台得「關14天+PCR檢測」

記者黃凱翊／綜合報導

機組員返台檢疫措施又要變嚴了！原本指揮中心在6月中旬時公布，國籍機組員只要完整接種2劑疫苗達兩週，就可免除居家檢疫，只要進行7天的自主健康管理，但現在傳出，為了防堵Delta病毒進入社區，指揮中心自7/21起將再度加強國籍機組員的檢疫措施，指揮中心今證實了！

▲指揮中心為防堵Delta病毒進入社區，擬對機組員的檢疫措施再加嚴。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，由於全球疫情嚴峻，針對原本的高風險國家，機組員若是從高風險7國返台就要進行14天的居家檢疫，從7/21開始，是在14天居家檢疫期滿後再進行PCR採檢，另外若是其他航線入境的機組員，從7/21日起，原本已完整接種2劑疫苗滿兩周，且抗體陽性者，返台後的檢疫措施將調整為7天加強自主健康管理，同時在第0天以及第7天都要採取PCR檢測陰性。陳宗彥強調，由於全球疫情隨時變動，因此面對機組員的管理也會隨時做滾動式檢討。

陳時中表示，近來由於國外疫情再起，且此波以變異株為主的疫情來的很快很猛，未來在邊境上的管制「只會更嚴不會更鬆」。他也提到，國外很多都是因為放鬆之後疫情又再度起來，所以對於疫情的控制與放鬆必須緩步一步步走穩健路線，只要有任何可能性就會重回緊縮。