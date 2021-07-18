快訊／唐鳳取消參與東奧　日文親曝內心3個不變

▲行政院政委唐鳳。（圖／翻攝唐鳳臉書）



記者杜冠霖／台北報導

我國政務委員唐鳳，本來規劃隨同中華隊前往參與東京奧運，唐鳳今(18日)透過臉書，並且以日文表示，為了配合東京奧運防疫政策，在和總統、行政院長討論後，將取消原訂前往東京奧運的行程。

對於訪日行程取消，唐鳳本人說明，儘管行程改變，但自己有三個不變，分別是：對選手的支持不變、對奧運的祝福不變，以及對日本的感謝不變。

唐鳳說，在疫情威脅下，為全球做出貢獻的共同經驗，再次提醒了我們，相互合作的重要性。未來若有機會，還是希望能夠前往日本，為促進交流盡一份心力。

對於行程取消，行政院發言人羅秉成指出，中華奧會於14日甫接獲國際奧會向各國發布之電子郵件通知，得悉基於本次奧運主辦國日本之防疫考量，有關東京奧運之開幕典禮，將嚴格限制選手以外之出席人員，僅開放各國奧會主席、秘書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成指出，教育部體育署於接獲上開訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認係國際奧會為因應日本疫情之防疫需求，而採取較往年嚴格的人員管制措施；而唐鳳雖為貴賓身份，但不在上述國際奧會的出席對象範圍之內，受限於此一新防疫規定，唐鳳恐無法親自參加開幕式。教育部體育署於確認上開資訊，並與唐鳳政委討論後，向蘇貞昌報告上情。

羅秉成表示，蘇貞昌在瞭解唐政委及相關部會的報告說明後，認為國際奧會既已針對各國發布新的一致性防疫規範，且考量配合東京奧運主辦國之防疫需求，於徵詢唐鳳意見、並向蔡英文總統報告後，決定取消唐政委此次出席東京奧運的行程。