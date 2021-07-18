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花東遊子福音！台鐵「EMU3000年底上線」　投入東線每車運量增4成

▲▼台鐵EMU3000型城際列車預計年底上線。（圖／台鐵局）

▲台鐵EMU3000型城際列車預計年底上線。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

台鐵EMU3000型城際列車第一編組將於7月30日抵台，交通部台鐵局表示，EMU3000型城際列車採12輛一編組，未來優先投入東部幹線營運，每列車之運量將可再提升40％，預計進行3個月的試運轉，今年底上線營運。

台鐵局表示，採購EMU3000型城際列車600輛案，第1批第1編預定7月30日抵臺卸船，為應後續車輛測試需要及配合國內防疫規定，原廠日本日立公司派遣35位領導幹部及工程人員，第1批9人已於7月5日抵臺，住進防疫旅館，遵守隔離14天，自主健康管理7天規定，其餘人員會陸續抵臺，預計7月30日前所有人員可完成防疫規定並投入卸船及後續測試工作。

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▲▼台鐵EMU3000型城際列車預計年底上線。（圖／台鐵局）

▲台鐵EMU3000型城際列車將投入東部幹線。（圖／台鐵局）

台鐵局表示，EMU3000型城際列車係由日立製作所承製，共採購600輛。有別於太魯閣號與普悠瑪號採8輛一編組的設計，EMU3000型城際列車採12輛一編組，未來優先投入東部幹線營運，每列車之運量將可再提升40％，可有效紓解花東線一票難求的情況。

台鐵局副局長馮輝昇表示，首批EMU3000型城際列車於7月底到達花蓮港後，將進行約3個月的整備測試與性能測試，若測試順利，預計在今年底投入營運，提供國人更安全、便利與優質的城際旅運服務。

台鐵局表示，新採購的EMU3000型城際電聯車預計110年(今年)交車7列共84輛，111年交車15列共180輛，112年交車16列共192輛，至113年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更為優質、安全的乘車服務。

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