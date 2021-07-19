開放預約疫苗「48歲以下都沒望」　網揪1關鍵狂噴：年輕人被排擠

記者曾筠淇／綜合報導

疫苗意願預約平台至今累計8百多萬人上網登記，指揮官陳時中表示，20日起有收到簡訊者，即可進行預約接種。不過，因為只有1973年12月31日前出生的170萬人會收到簡訊，因此就有不少網友無奈直呼，「我就說了延長收單，年輕人就是準備被排擠了」、「真的要喜迎高端」。

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中在記者會上說明，第三輪預約從20日早上10點至22日12點截止，符合第六、八、九、十類，以及1973年12月31日（含）以前出生者，將會有約170萬人陸續收到簡訊通知預約接種，施打期間為23日至29日。

指揮中心還指出，今天12點暫停意願登記，後續會依照疫苗到貨後重新開放，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，於第三輪意願登記接種AZ疫苗的495萬人優先處理後，再接續處理。

▲有約170萬人會收到簡訊。（圖／指揮中心提供）

就有網友在PTT上貼文，提到「這批預約簡訊居然只到48歲喔？」希望之後能有更多疫苗提供給50歲以下的民眾接種，只開放2歲真的有點少。也有網友難掩失望，表示日前開放18歲以上民眾登記意願，結果忽然延期收單，之後AZ疫苗的數量萬一低於總預約人數，是不是又要滾動式修正、照年齡打？

貼文底下，還有許多網友紛紛留言表示，「8年級的表示隨緣啦」、「笑死，填開心的」、「照年齡打何必弄那個意願調查」、「8開頭表示已經放棄希望了」、「7年級的各位社畜認真上班啊」、「沒排到啦，哪次有排到」、「讓7、8年級勾好玩的」、「超誇張，那開放那麼大年紀範圍幹嘛」。

此外，也有不少網友認為延長收單真的影響到自己權益了，「要怪就怪百萬人變心」、「真的很討厭延長收單」、「展延後整個就變成依年齡了，有夠爛」、「原本時間到了就延長，截止報名了還可以延長？準時的人是白X嗎」、「展延就是讓你覺得有機會打到疫苗」。

▼網友反應。（圖／翻攝自PTT）