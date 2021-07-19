他疑僅台灣「疫苗價格不公開」　陳時中：任何干擾進貨因素都應避免

記者黃凱翊／綜合報導

對於是否能公開疫苗價格，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，現在問價格或要求公布價格的，「我都講這有點居心叵測」。國民黨立委賴士葆則在臉書PO文直指，「其他國家的疫苗價格都是公開的，為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？」對此，陳時中在今(19)日的記者會再度針對此議題回應了。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國民黨立委賴士葆在臉書PO文表示，聽到陳時中的回答一時不太敢相信自己的耳朵，「其他國家的疫苗價格都是公開的，台積電、永齡採購的疫苗價格也是公開的，為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？」質疑疫苗採購預算編67億，卻只花10億元，其餘款項用途不知去向。

陳時中今回應，我們知道自己跟人家簽訂的合約內容是什麼，現在重要的是要進貨，「任何可能會干擾進貨的因素，指揮中心都希望能夠盡量避免。」

事實上，陳時中昨在記者會上面對媒體詢問疫苗價格不公開時，就曾表示，疫苗價格屬雙方保密項目，合約也寫得清清楚楚，如果破壞保密事項，就會影響合約有效性與進貨時程，現在疫苗一直都是賣方市場，台灣防堵疫情，疫苗覆蓋率也是一大重點，希望不要因為價格讓進貨受到干擾。