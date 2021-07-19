物流司機、中華電信基層打不到疫苗　邱顯智要求公布造冊數字

▲時代力量立委邱顯智召開「社會機能運作者確實施打，造冊接種資訊要即時公開」線上記者會。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智19日表示，他接獲台灣貨運倉儲產業工會以及中華電信工會等投訴，第七類相關維持社會機能運作人員雖然被列為公費疫苗接種對象，卻不時發生遲遲打不到疫苗的狀況，不是早就造冊卻遲無下文，就是被政府機關取消疫苗接種時段。

邱顯智19日上午偕同中華電信工會、台灣貨運倉儲產業工會召開「社會機能運作者確實施打，造冊接種資訊要即時公開」線上記者會，要求中央流行疫情指揮中心立即公布各類人員造冊數字、已完成施打數字及施打率，並且儘速安排各類人員施打疫苗。



邱顯智說明，他日前接獲台灣貨運倉儲產業工會及中華電信工會等第七類相關維持社會機能運作人員投訴，雖然被列為公費疫苗接種對象，但是卻發生遲遲打不到疫苗的狀況，不是早就造冊卻遲無下文，就是被政府機關取消疫苗接種時段。



台灣貨運產業工會理事謝宗憲指出，物流司機身負疫情期間南來北往的貨物運輸，穩定社會運作並被監理站造冊為疫苗施打第七類人員，但是監理站卻頻頻取消司機的疫苗接種時段。

謝宗憲說，如果政府機關認同物流司機是維持社會機能正常運作的重要職業，為什麼要讓他們冒這麼高的風險提供服務，卻不給予足夠的保護。

中華電信工會副理事長賈寶玲則表示，有眾多中華電信員工投訴，身為第一線人員打不到疫苗、坐在辦公室的內勤主管卻打得到，公司卻叫同仁自己上1922登記，要求中華電信公司應該要公開疫苗的施打名單



賈寶玲更指出，中華電信南投營運處沒有任何一位同仁打到疫苗，資料顯示13人打到疫苗，事實上是屬於行動通信分公司，根本不是南投營運處的同仁，質疑公司企圖魚目混珠、忽視南投同仁的健康權益。



邱顯智質疑，如果政府認為第七類人員對於維持國家及社會的穩定運作有其必要性，就應該要好好落實類別的疫苗施打，而不是讓現在各類施打混亂，逼得公司在無奈之下叫員工去打1922跟一般民眾搶名額，如此一來分類的必要性何在。

邱顯智要求，指揮中心應該公開透明，立刻公布各類人員的造冊數字、已完成施打數字及施打率，並且要確實接種，儘速安排各類人員施打疫苗，而不是各自向公費疫苗預約平台登記。

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