「指揮中心今就會公布解封規模」　醫：雙北會照辦嗎？

▲7/13起全台微解封。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，疫情緩解，指揮中心今天（19日）就會公布解封規模了，「公布以後，雙北會照辦嗎？」指揮中心指揮官陳時中指出，若疫情穩定，擬提早宣布7/26後自三級警戒降級。

沈政男18日在臉書說，疫情緩解下來，大家最關心就是疫苗了， 第三輪疫苗登記目前有800多萬人，而全國涵蓋率至今達2成，其實現在就可預估全國涵蓋率可達什麼程度了，答案頂多5成6，「歹勢，你把目前所有18歲以上有意願施打者都打完，也達不到6成覆蓋率。」

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沈政男指出，如果依照某些人的看法，是不是永遠不能解封？其實解封跟疫苗覆蓋率是兩回事啦！你看英國就知道，你打再多疫苗，還是達不到群體免疫，因為你打的是AZ疫苗。

沈政男認為，解封絕對不是靠什麼群體免疫，而是靠非疫苗公衛手段，疫苗只是輔助、拿保險分，18日指揮中心又說了一次不以清零為目標，但高雄市長陳其邁講得很清楚，雙北清零才是完成防疫目標。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



「防疫都防到只剩個位數了，當然要把清零當成目標嘛！」沈政男表示，沒有什麼感染黑數啦，他講過好多次了，只因你沒去查電信足跡，一看到所有匡列者都是陰性，就以為那些案例是從暗地裡竄出來。

沈政男說，彰化前兩天那例，是不是如此？那時，好多人懷疑，是不是南下屏東之故？連小魔女當天都能猜到，應該是跟中部的特殊社交聚會有關，其實現在所有新增案例，都必須清查是否跟這類聚會有關。

沈政男建議，未來所有找不到感染源的案例，都必須將電信足跡列為常規疫調項目，然後一圈又一圈調查上去，把傳播鏈畫出來；甚至，你可以用AI軟體來做疫調！只要把指標案例與接觸者的電信足跡全部調出來，用電腦比對，連口頭詢問都不用，很快就能找到傳播關係。

沈政男表示，AI疫調系統這麼做的一個假設是，至少在1公尺半以內互動15分鐘才會染疫，你只要把這樣的電信足跡全部畫出來，就可以運算出傳播鏈了；今天指揮中心就會公布解封規模了，你說，陳其邁會不會有意見？公布以後，雙北會照辦嗎？現在到底誰是真正的指揮官，答案啊，飄盪在茫茫風中。

陳時中18日指出，目前整體疫情控制穩定，每天篩檢4萬至6萬人，陽性率已來到遠低於5％國際警戒值的0.06％，接下來降級考量不以清零為目標，而是以「可控制疫情為主」，若疫情穩定，擬提早宣布7/26後自三級警戒降級。

►本文獲得沈政男醫師授權。