柯文哲擬舉債80億自購疫苗　羅智強：很高興他接受我的建議

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲過去主張「疫苗才是最終解決方法」，近期北市府內部正在考慮「舉債自購疫苗」。對此，台北市議員羅智強指出，自己日前拋出「如果我當台北市長，會自購足額疫苗救台北」的政見，很高興柯文哲接受了這項建議。

羅智強19日在臉書發文指出，台北市有260萬人口，加上經常在台北工作活動的200萬人口，台北市的人口密度全台最高，也因此極易發生群聚，單單靠二、三級警戒的「封堵方式」無法根本消除疫情，因為只要稍稍放鬆疫情就可能捲土重來，「只有強化疫苗覆蓋，才能突破這個前虎後狼的困境。」

羅智強表示，民進黨政府不會讓台北市這麼輕易的買到疫苗，郭台銘剛開始倡議要買500萬劑BNT，民進黨也是使盡吃奶的力氣在擋，但有強大的民意為後盾，民進黨最後還是低頭放行，甚至厚顏收割，「我也告訴柯文哲，天下無難事，只怕有心人，正因為困難，身為台北市長，更要為台北市民的建康，勇敢一戰！」

對於2022台北市長選戰，羅智強指出，這次的建議被採納，正是台北市進步的一個極佳範式，即便自己有意參選台北市長，而柯文哲支持的是黃珊珊，但為了台北市民的最大利益，個人選舉的一點得失毫不重要，「我和柯文哲政黨不同，但為了台北市民的福祉安康，我也願意向柯文哲善盡良諫。」