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情侶看電影「堅持坐一起」勸導5次仍不理！　他氣炸：看得很痛苦

▲▼觀傳局信義威秀影城進行電影院稽查作業。（圖／記者陳家豪攝）

▲看電影需落實梅花座的防疫規定。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著疫情微解封，電影院可在有條件下鬆綁、對外開放，為了讓顧客安心觀影，均落實實聯制、禁止飲食、佩帶口罩、採梅花座等相關防疫規定，但有網友表示，影廳內很多情侶堅持要坐在一起，即使工作人員勸導後仍不理會，看電影的過程一直被打擾，讓他感到很不悅。

男網友昨（18日）在臉書「爆怨2公社」發文，趁著周末假期帶老婆去看電影，影廳呼籲要梅花座，維持安全社交距離，但很多情侶卻不管規定，甜蜜依偎秀恩愛，堅持要坐在一起，即使工作人員勸導也不聽，「看一場電影要工作人員進來警告好幾次，這樣看電影後面的我很難過」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲網友們認為，這樣的規定很莫名其妙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

他無奈表示，勸導之後過沒過久，情侶們又坐在一起，「分開一個椅子的距離對一男一女來說很困難嗎？然後工作人員又進來勸導第五次」，本來能夠好好享受在影廳看電影的美好，結果卻變成一場惡夢，他氣得直呼「煩不煩！」

貼文一出，網友們表示，「7/14大螢幕見，14天之後大醫院見」、「反正有帶源應該整間戲院都中標了」。其中，不少網友都指出，「反正他們出電影院之後也會交換口水，有差嗎？不認識的人之間離遠一點就好了」、「我覺得情侶分開坐很沒意義，就像家人開車戴口罩一樣，回家一樣都群聚接觸，意義在哪」、「應該規定『不認識的人間隔4個座位』，要不然出了戲院，還是手拉手」。

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