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社會 社會焦點 保障人權

「你還沒摸就開了！」人妻外遇曝光　鹹濕對話竟是小王前妻蒐證的

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲鄭姓人妻在臉書與小王大聊鹹濕話題，甚至在西洋情人節與對方約會。（圖／Pakutaso）

記者游宗樺／新竹報導

新竹一名人妻因購買新車，結識一名車友進而交往，2人在臉書上大聊性事等鹹濕話題，甚至在情人節拋下丈夫，去與對方約會。整件事遭人妻丈夫發現，憤而向小王求償100萬元，對方卻質疑他手上的證據是自己前妻偷拍iPad畫面，非法節錄對話紀錄，但法官審理後，認定人夫保衛配偶權有理，判小王需賠償人夫25萬元，全案可上訴。

這名鄭姓外遇人妻與黃男結婚11年，育有2名女兒，因為購買了名車而加入車友群組，活潑外向的她也因此認識郭姓車友，2人感情迅速升溫，經常利用手機通訊軟體視訊傳愛，郭男還在臉書私訊文字訊息給她，多次談到露骨的情慾話題，當男方傳訊「我愛妳！」時，鄭女還會回「我愛你懶覺（台語：男生殖器）」挑逗。

當鄭女傳訊提到「這個手機指紋感應蠻靈的…我一摸他就打開了。」郭男便回覆「你一摸我也開了」，鄭女立即搭話「你還沒摸就開了。」鹹濕對話顯見2人關係匪淺，鄭女更在今年西洋情人節時，離開丈夫直奔郭男懷抱。此舉遭鄭女的黃姓丈夫發現，開門見山與她對質時，鄭女直率承認，更直言已與對方上過床，想要直接結束掉現有婚姻。

黃男考量還有女兒要照顧，希望妻子能回心轉意，以家庭為重，孰料鄭女答應重回家庭後，不放棄的郭男還不斷遊說她離婚，甚至說到鄭、黃2人遲早會離婚，不如現在趕快離一離。黃男忍無可忍下，提出郭男與妻子的鹹濕對話紀錄，向郭男提告求償100萬元。

郭男到案後，一度質疑黃男證據取得的合法性，認為黃男是透過同公司的前妻，透過未鎖定的平板電腦偷拍對話過程，對於鹹濕的對話內容，郭男解釋這些只是嘴砲，並不是指真正的性行為，甚至直指鄭、黃2人感情本來就不好，與自己無關。

全案經新竹地方法院審理後，法官認為郭男未證明黃男教唆他人翻拍對話紀錄，且黃男是為了防衛配偶權，以非強暴脅迫的方式取得這些證據，藉以認定這些對話紀錄均屬有效證據。此外，這些對話內容包含鄭女提及「我說我們都上床了」、「我跟你在一起很快樂」等語，足見郭男已知鄭女已婚，卻仍與她發生性關係，已侵害黃男的配偶權，全案判郭男需賠償25萬元，可上訴。

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