婆婆要帶小姑＋男友來玩！她「1舉動」嚇壞尪…秒打電話回絕

▲女網友說，老公看見她「迴光返照在拖地掃地」，嚇壞了。（示意圖／unsplash）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒至26日，昨（13）日雖然微解封了，但大部分民眾仍努力做好居家防疫。一名女網友即抱怨，她的婆婆近日竟想帶著小姑和小姑男友，跨縣市來她家玩，讓她氣得開始「打掃準備迎接」，嚇得先生立刻打電話回絕。

這名女網友在臉書粉絲團「靠北婆婆2.0 」發文表示，之前婆婆因害怕群聚，因此要小姑不要回家，但上周小姑還是回家住了4天。沒想到小姑因在家呆到無聊，婆婆竟打電話給先生，說想帶著小姑和小姑男友來她家玩。

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女網友說，因為夫妻倆搬新家後，婆家的人從沒來過，現在卻說「想來看看」，讓她氣得直呼「是瘋了嗎？我們住新竹，老太婆住中部，跨縣市移動是要SI了是嗎？」

女網友說她氣瘋了，便不講話開始拖地掃地，心想「那麼愛來，我讓你一次怕」，便開始準備迎接。結果她先生看她「迴光返照在拖地掃地」，嚇得馬上打給婆婆婆回絕，「現在不要亂外出，且我老婆已經在抓狂了」。讓她直喊「哈哈哈哈好爽」。

貼文一出不少網友狂讚，「你老公真聰明，要是我老公，可能還以為我真心歡迎」、「看來這個老公還有點慧根哈哈哈哈」、「老公求生慾極強」、「這位先生很會看臉色有保命意識，值得嘉獎」、「（迴光返照）是文章重點！」

▼網友狂讚豬隊友「求生慾極強」。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）