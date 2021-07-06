人妻待家放風…兒子告訴婆婆「媽在家打掃」！超暖原因6千人飆淚

▲兒子其實是個貼心暖男。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

孩子觀察力入微，其實比爸媽想得還更貼心！一名人妻日前請老公把兒子帶出去，自己在家裡「放空休息」，結果兒子卻告訴婆婆「媽媽在家打掃」，令她非常驚訝孩子這善意的謊言是為了掩護媽媽？結果兒子的解釋讓她感動到熱淚盈眶。

原PO在臉書社團「家有男孩崩潰日常」表示，她那天身體不舒服獨自待在家休息一下，兒子卻跟婆婆說自己是在家打掃，她事後好奇地問小孩為何這樣說？想不到兒子回答，「因為我覺得妳很辛苦。」原PO接著問原因，兒子進一步解釋，「因為每次爸爸帶我們出去，妳都把家裡打掃的很乾淨，所以我覺得妳很辛苦。」

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▲兒子一句話讓媽噴淚。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）



原PO聽完感到十分驚訝，同時也意識到自己每次說要休息，其實都會忍不住趁孩子不在家趕快打掃，所以當老公兒子回家時，迎接他們的是一個乾淨整齊的家，「在孩子心中，媽媽口中的休息，其實都是在整理家裡。」她很訝異孩子會有如此細微的觀察，也想起學校老師曾給兒子的評語，「你有顆善良的心，能夠主動關心他人，也樂於和大家分享」，原來是自己一直沒有注意到孩子的優點。

貼文一出立刻引發爸媽們共鳴，「我哭了，因為從來不會有人發現我打掃了」、「小孩其實很會默默觀察！而且心裡都知道！誰對這個家付出比較多，誰比較辛苦」、「是小天使暖男，不像我兒子只會在背後陰我」、「我明明也在家打掃，啊我兒子就跟婆婆說媽媽在家耍廢嗚嗚」、「好貼心喔，不過糟了，爸爸帶小孩出去我是真的放空…。」