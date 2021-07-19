在地商圈串聯推優質伴手禮　「家鄉嘉箱」搶攻雲端經濟

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景管理處(以下簡稱阿里山管理處)以線上直播方式辦理「家鄉嘉箱」發佈記者會，聯合235區域觀光圈、嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉易創創育中心與相信自己文創工作室共同合作，致力在地優質商家分享，並著手進行好物同捆箱嚴選、嘉箱logo識別標誌及嘉箱名店地圖設計，讓疫情時代能夠簡單購入名店商品，來行銷推廣嘉義市，讓更多遊客認識這座阿里山山腳下的城市。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市的美食及木藝等一直是大眾最喜愛的，也是市政府相當關心的議題，這一次透過「家鄉嘉箱」的推廣，讓旅行結合伴手禮一條龍的行銷模式，經由特別設計的禮盒，讓愉快的旅行後更有記憶點，更期待讓大家更簡單的享受嘉義市不同的優質商品，也讓大家看見嘉義對商圈與街區發展的重視，讓大家知道，家鄉好物盡在嘉箱！

阿里山管理處處長洪維新表示，「家鄉嘉箱」專案是藉由嘉義在地協會自主發起，嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會長期以來經營嘉義市的城市行銷成績亮眼，此次更進一步透過「雲端經濟」店家共同經營品牌的方式來讓遊客可以一次性地購入精選組合，讓疫情時代能夠簡單購入名店商品，一次居家抗疫沒煩惱，未來疫情好轉後更會配合團客旅遊及阿里山旅宿業者等行銷策略進行推廣，開啟嘉義旅遊的新模式，嘉義市是通往阿里山的門戶，此次特別結合嘉義市在地店家打造最嘉伴手禮來鏈結產業觀光，在還不能恣意遨遊阿里山及嘉義的情況下用這樣的方式將嘉義的好推薦給更多的消費者。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區發展協會再ㄧ次攜手合作，配合政府的防疫政策將線下的商業購買模式轉往線上零接觸的經濟電商模式進行，要讓嘉義在這波的「雲經濟」也不缺席；「家鄉嘉箱」第一波強勢推出的店家共有半畝田北方麵食館、允統食材有限公司、林聰明沙鍋魚頭、壺豆花、渼橘客Magic yugo 新鮮果優格專賣店、一茶工房、上紅丸梅製禮品專賣、嘉冠喜煎餅、森林走走吧、新台灣餅舖、蔡家手作Q包子饅頭、茶月食品有限公司、噴水火雞肉飯、十八逗有限公司、古夜天工坊等15家「家鄉嘉箱」優質商家，藉由此次發佈就是希望幫消費者創造不同的購買體驗，未來也能幫助提升商圈與觀光產業的形象與特色，達成在地觀光品牌的共榮目標。

「家鄉嘉箱」將用優質商品與在地文化，讓大家認識在地嘉人所自豪的嘉義市，同時也用嘉箱裝滿嘉義人自己家鄉的故事，一併呈現給國內外的好朋友們。

最實際的省電神物 讓冷氣效率更強大