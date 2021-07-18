　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南部人第一次來台北「是啥感覺」？網狂指1點差很大：為什麼！

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／記者張菱育攝）

▲有網友好奇，南部人第一次來到台北的感受，引發熱議。（圖／記者張菱育攝）

網搜小組／閔文昱報導

「天龍人」常用來形容台北人，而台灣雖小，但北部和南部其實仍存在部分差異，不同地區的人也可能有截然不同的文化風俗和習性。一名台北在地人就好奇詢問，「住在南部的人，第一次來到台北會有什麼感受啊？」馬上引發熱議，其中「這點」更是不少人認為差異最大的地方。

一名網友在PTT以「南部人第一次來台北有什麼感受？」為題發文表示，自己身為一個台北人，常常在想，住在南部的人，第一次來到台北市會有什麼感受？於是好奇發文詢問鄉民，引發關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北橋機車瀑布。（圖／記者呂佳賢攝）

▲不少南部人認為，台北的交通與其他縣市差很多。（圖／記者呂佳賢攝）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「沒有人情味」、「小吃店好貴！第一次從新北到台北的體驗」、「有柏油路，很厲害」、「滿街都是正妹」、「都住鴿子籠，房子怎麼那麼小」、「原本在南部住透天洋房，怎麼台北人都住蝸居」、「女孩子裙子都很短，一堆夜店」、「走路怎麼那麼快」、「人很多，到處都是人」、「為什麼沒有山豬」。

另外，不少人也指出，「交通」確實差很多，「車子很多」、「紅綠燈不是參考用的嗎」、「紅燈而已前面機車不右轉是在等什麼」、「紅綠燈是真的」、「人好多，交通亂」、「我同學北上第一天就穿越馬路罰500」、「為什麼右轉會被抓？為什麼左轉也被抓？」、「交通很亂，一堆單行道，要看紅綠燈」、「路超小超擠車很多」、「公車真的很方便」。

ET快訊
快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4
疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬
快訊／台中驚爆街頭砍人！前任男撂人追殺情敵
致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制
太魯閣案調查出爐！台鐵「有多項缺失」
快訊／微解封假日　新店青潭堰驚傳溺水
疫苗意願登記「超過862萬人」近120萬人改AZ　願打AZ人
快訊／台中726後定調「彈性鬆綁」解封　盧秀燕說話了
快訊／涉Villa群聚惹議　陳政聞道歉：即刻請辭政院南辦執行
台電研擬「即時電價」　3規劃方向曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4級

致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

太魯閣案調查曝！台鐵早把「邊坡未設護欄」列缺失　卻只加1立柱

疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」疫苗政治化

疫苗意願登記「超過862萬人」近120萬人改AZ　願打AZ人數已過半！

南部人第一次來台北「是啥感覺」？網狂指1點差很大：為什麼！

快訊／台中726後定調「彈性鬆綁」解封　盧秀燕明天公布後續規劃

疫苗效應爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝「前後服用」差別：影響抗體產生

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4級

致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

太魯閣案調查曝！台鐵早把「邊坡未設護欄」列缺失　卻只加1立柱

疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

長輩都說芒果很毒？　營養師解答「孕婦＆過敏兒不能吃」都市傳說

國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」疫苗政治化

疫苗意願登記「超過862萬人」近120萬人改AZ　願打AZ人數已過半！

南部人第一次來台北「是啥感覺」？網狂指1點差很大：為什麼！

快訊／台中726後定調「彈性鬆綁」解封　盧秀燕明天公布後續規劃

疫苗效應爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝「前後服用」差別：影響抗體產生

7月必搶美妝優惠！百優乳霜買1送3再加迷你盆栽　Sisley全能乳69折起

月經來狂烙屎！專家揭「女生宿命」都難逃　吃2種水果能止瀉

快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4級

「啪啪啪太大聲」遭鄰居抗議　辣人妻揪尪下海月撈70萬

快訊／台中驚爆街頭砍人！前任男撂人追殺情敵　他屁股中刀濺血

一道聖光射下來！2樓窗邊「無眼詭毛臉」監視鄰居　她笑：微嚇人

致死率偏高！指揮中心放寬「單株抗體」限制　滿12歲高風險者可用

新莊石二鍋「公告歇業」！進駐3年半...突熄燈　在地嘆：無法接受

三上悠亞穿比基尼曬「成人喝水法」！　6秒片引發網暴動：想當寶特瓶

吵架刪好友！網紅嗆男星「操完我不用敷衍了」　曝對話紀錄被酸爆

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

生活熱門新聞

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

快訊／今增15例本土！4人死亡

直擊／威剛百名員工包機到關島打疫苗今起飛

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

北部男混打「AZ+輝瑞+莫德納」醫傻眼！

烟花穿越台灣機率大！李富城示警

即／男人幫台中家教男　發病前爽玩台北這3區

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

莫德納比AZ毒？釣出網全推這疫苗：全球最佳

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

更多熱門

相關新聞

柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

雙北三級警戒實施兩個月，今（17）日台北單日確診迎來＋1的好消息。台北市長柯文哲晚間除感謝大家配合防疫外，也表示雙北防疫戰已到最後階段，北市會繼續執行4大防疫戰術，爭取最後勝利。

同住可車內飲食　柯：知道就盡量遵守

同住可車內飲食　柯：知道就盡量遵守

北市曝個案內湖足跡　黃珊珊看數據憂心

北市曝個案內湖足跡　黃珊珊看數據憂心

黃珊珊：會盡量爭取Z區打疫苗

黃珊珊：會盡量爭取Z區打疫苗

快訊／好消息！北市昨PCR約1700人　柯文哲：陽性率都是0

快訊／好消息！北市昨PCR約1700人　柯文哲：陽性率都是0

關鍵字：

台北天龍國南部人南北差異

讀者迴響

熱門新聞

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面