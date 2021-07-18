南部人第一次來台北「是啥感覺」？網狂指1點差很大：為什麼！

▲有網友好奇，南部人第一次來到台北的感受，引發熱議。（圖／記者張菱育攝）

網搜小組／閔文昱報導

「天龍人」常用來形容台北人，而台灣雖小，但北部和南部其實仍存在部分差異，不同地區的人也可能有截然不同的文化風俗和習性。一名台北在地人就好奇詢問，「住在南部的人，第一次來到台北會有什麼感受啊？」馬上引發熱議，其中「這點」更是不少人認為差異最大的地方。

一名網友在PTT以「南部人第一次來台北有什麼感受？」為題發文表示，自己身為一個台北人，常常在想，住在南部的人，第一次來到台北市會有什麼感受？於是好奇發文詢問鄉民，引發關注。

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▲不少南部人認為，台北的交通與其他縣市差很多。（圖／記者呂佳賢攝）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「沒有人情味」、「小吃店好貴！第一次從新北到台北的體驗」、「有柏油路，很厲害」、「滿街都是正妹」、「都住鴿子籠，房子怎麼那麼小」、「原本在南部住透天洋房，怎麼台北人都住蝸居」、「女孩子裙子都很短，一堆夜店」、「走路怎麼那麼快」、「人很多，到處都是人」、「為什麼沒有山豬」。

另外，不少人也指出，「交通」確實差很多，「車子很多」、「紅綠燈不是參考用的嗎」、「紅燈而已前面機車不右轉是在等什麼」、「紅綠燈是真的」、「人好多，交通亂」、「我同學北上第一天就穿越馬路罰500」、「為什麼右轉會被抓？為什麼左轉也被抓？」、「交通很亂，一堆單行道，要看紅綠燈」、「路超小超擠車很多」、「公車真的很方便」。