帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

▲小隻馬的廖女足蹬高跟鞋前來賣淫。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山警分局17日晚網路巡邏接獲「星星」應召集團於網路傳遞訊息，強調「一分錢一分貨」，員警喬裝嫖客要求必須年輕敢玩、配合度高，並以全套60分鐘8200元代價約在摩鐵見面；23歲「小隻馬」廖姓女子腳蹬高跟鞋進入房內後，才發現嫖客變警察，當場傻眼，辯稱疫情導致生活不易才下海，而且才做一個禮拜，警方則依法移送裁處。

▲網路業者強調「一分錢一分貨」。（圖／記者楊熾興翻攝）

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，每天不定時在汽車旅館，出租套房和養生館的周圍執行移動式守望，並以網路巡邏等方式，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。

▲業者在網路傳出美女照片後，雙方相約在摩鐵性交易。（圖／記者楊熾興翻攝）

昨晚員警在網路巡邏接獲「星星」應召集團於網路傳遞訊息找尋芳客，員警喬裝嫖客與其對話討價還價後，要求年輕敢玩、配合度高，並願以全套60分鐘8200元代價進行交易，「星星」則回以一分錢一分貨，於22時許相約在摩鐵見面，當身材嬌小身高不足160公分的廖姓女子腳蹬高跟鞋進入房內後，員警表明身份並通報在外埋伏同事進入，廖女見嫖客變警察當場傻眼，員警當場在她的皮包裡起獲6個保險套跟潤滑液，並依防疫規定量測廖女額溫，詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀。

▲警方從廖女皮包查獲6個保險套跟潤滑液。（圖／記者楊熾興翻攝）

廖女坦承因近期防疫微解封，故為了生活從事性交易，並辯稱才做了一個禮拜，對於尋芳客不知道對方是誰，也沒留下聯絡方式，警方依違反社維法移送裁處，設法向上追緝幕後應召集團。

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