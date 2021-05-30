不鳥防疫禁令！彰化員林出租套房2女做半套　她為了300元搏命

▲員林警分局查獲2件賣淫。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

防疫期間，員林警分局為防堵色情傳播感染鏈，28日晚間接連查獲2件出租套房內有火辣女子進行「人與人的連結」，以價格300元到1500元不等的半套性交易價，招攬嫖客上勾，量測額溫均正常，無新冠肺炎相關症狀，於戶外偵詢處所製作筆錄，訊後依社維法裁處。

員林警分局指出，員林派出所員警5月28日晚間接獲線報，在員林市某間出租套房疑似有「人與人的強烈連結」，埋伏時發現1名穿著火辣的女子，熟練地帶領男子進入房內，待2人魚水之歡後欲離開時，當場人贓俱獲，林男坦承與蘇女以15分鐘300元為代價，從事半套性交易。

另外林厝派出所亦於28日晚間，在1棟大樓裡的出租套房，循線埋伏查獲施男以40分鐘1,500元為代價，與詹女從事半套性交易，經量測額溫均正常，無新冠肺炎相關症狀，惟員警不敢大意，做好防護措施，於戶外偵詢處所製作筆錄，詢後依社維法裁處。

員林分局長謝錫釗表示，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警戒警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結。疫情期間請各位民眾待在家享受天倫之樂，與陌生人保持安全社交距離，斷開「人與人的連結」除了避免病毒交流外，更讓自己免於受罰，疫情當前，不要以自己的健康與荷包作為賭注，警方查察不法的決心，不會因疫情而有任何鬆懈。

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