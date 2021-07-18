富豪爽娶小19歲脫衣舞孃　新婚1年離奇慘死！她繼承千萬又嫁富商

'Black Widow' faces court in husband's family's bid to prove murder. Ganna Ziuzina, now Julianne Moore, faces claims she had Barry Pring murdered

https://t.co/fWjV5WEYEn — Fawzia (@fairenhite) October 22, 2019

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭13年前發生一起死亡車禍，一名英國富豪與小他19歲的妻子慶祝結婚周年當天，二人甜蜜用完餐後，妻子折回餐廳尋找遺落的手套，這名富豪在路邊等待她時竟遭人以贓車撞死。富豪家屬認為這起事件並非意外，一度指控他的妻子為繼承財產策畫謀殺。此案將重啟調查，再度引發外界關注。

英國德文郡男子普林（Barry Pring）2006年在網路上認識小他19歲的烏克蘭前脫衣舞孃邱茲納（Ganna Ziuzina），2007年訂婚4天後就結婚。隔年二人在烏克蘭基輔慶祝結婚一周年當天，喝醉的普林站在路邊攔計程車，一面等待回餐廳找手套的邱茲納時，遭一輛車以時速128公里高速迎面撞上，當場死亡，享年47歲。肇事車輛經確認為贓車，當時未開車燈，駕駛逃逸至今。

普林之死最初被烏克蘭警方認定為意外，後來經法醫判定屬「不合法被殺」（Unlawful killing），代表案件涉及刑法，可能是謀殺、誤殺或危險駕駛致死等，轉為刑事案件。他的家屬2017年宣稱，委託私家偵探調查後發現邱茲納陰謀殺害普林的證據，指控她為繼承財產而雇用職業殺手，使她被英國媒體稱為「黑寡婦」。

邱茲納從未被定罪，但根據英國的沒收規定（forfeiture rule），背負嫌疑代表她不能繼承普林的財產。她後來向高等法院提起訴訟，希望能洗清嫌疑。律師麥克林登（John McLinden QC）宣稱，喪夫的痛苦及外界不公平的眼光使邱茲納活在陰影之下，提告只是為了擺脫殺人兇手的標籤，而非繼承財產。

法院2019年裁定，邱茲納並未殺害普林。普林家屬也放棄對她的所有指控，代表邱茲納將免除一切與普林之死相關的責任，可繼承他的財產。普林2007年去世時的財產約150萬英鎊，至2017年價值約剩25萬英鎊（約新台幣963萬元）。

綜合外媒報導，邱茲納後來愛上另一名英國百萬富商利斯特（Ivan Lister），育有2名子女。《太陽報》17日指出，普林之死18日將於布里斯托重啟調查，使這起案件時隔13年再度浮上檯面。

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