英明日「全面解封」疫情還在爆！所有成人打完1劑疫苗　確診仍飆高

▲英國將於19日全面解封，但新一波疫情沒有減緩的趨勢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國預計明（19）日全國解封，重啟經濟並且取消所有防疫措施，衛生部也於今（18）日宣布，國內所有成人已在解封日前打完第1劑疫苗。儘管如此，該國昨（17）日通報新增5萬4674例、41人染疫死亡，單日確診比前一天更多，達到1月中旬以來新高，疫情顯然沒有下降趨勢，也因此引發各界擔憂。

綜合《路透社》、《天空新聞》報導，英國16日通報5萬1870例、49人病逝，確診數打破1月中旬以來的紀錄，未料17日再創新高。此外，剛上任不到1個月的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也於17日證實篩檢結果呈現陽性，目前正在自我隔離，等待PCR檢測進一步確認。

▲英國衛生部表示，國內所有成人將在19日前打完第1劑疫苗。（圖／路透）



儘管Delta病毒引發的新一波疫情仍在延燒，英國首相強生（Boris Johnson）仍將如期宣布全面解封，開放民眾自由選擇是否戴口罩、保持社交距離。他認為，大規模疫苗接種已有效降低死亡率，而公衛服務體系在夏天的壓力較小，將是解除防疫措施的最好時機。

強生先前設定目標，希望19日解封前，所有有意願的成人都能施打至少1劑、2/3成人完整接種，如今該國成人全部至少施打1劑、約67.8%打完2劑疫苗，已經達成目標。

儘管如此，一些科學家卻指出，英國確診率數持續飆高，仍有很大比例人口尚未完全接種，且未來住院與死亡人數預計增加，全面解封的決定令人擔憂。

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