雞排男搭車自主微解封！脫罩狂吃10分鐘　民怨台鐵防疫鬆散

▲越來越多人搭車明顯違反違規，台鐵表示，將加強乘務人員走動管理。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

雖然全台三級警戒延長，但隨著13日起部分措施將微解封，台鐵亂象也跟著變多。有民眾投訴媒體，近來在列車上發現有乘客拿下口罩吃雞排超過10分鐘，抱怨台鐵防疫太鬆散，對此，台鐵表示，已要求乘務人員加強車廂間走動管理，重申若勸導不聽，將移送衛生單位裁罰，可開罰3千到1萬5千元。

有民眾近日搭乘台鐵自強號列車，在車上發現竟然有人拿下口罩，一邊吃雞排追劇、還喝飲料，時間逾10分鐘，期間沒有台鐵人員巡視，防疫鬆散，讓越來越有多人無視防疫規定。

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▲旅客進入台鐵場站或車廂均需全程戴口罩，進剪票口需接受量溫；車站付費區及車上禁止飲食，若有勸導不聽，將移送衛生單位裁罰。（圖／台鐵提供）

對此，台鐵表示，疫情期間，將持續依照中央疫情指揮中心及交通部指示，加強防疫措施與管理；旅客進入台鐵場站或車廂均需全程戴口罩，進剪票口需接受量溫；車站付費區及車上禁止飲食，若有勸導不聽，將移送衛生單位裁罰，可開罰3千到1萬5千元。

台鐵重申，列車長在列車上都會加強播音，車站也有貼公告，民眾在車上如發現有人未戴口罩或飲食，可通知車長即時處理，現在也已要求乘務人員加強車廂間走動管理，以避免類似情事再次發生。