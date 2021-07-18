人妻緊急剖腹！　公公罵她「太懶惰」還不准兒子顧小孩：女人的事

▲外國一名人妻緊急剖腹產女，卻遭公公批評「太懶惰」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻緊急剖腹生下女兒，卻被公公法蘭克（Frank，化名）批評是因為「太懶惰」才不願以自然產方式分娩。她表示，公公熱愛宣揚保守觀念，甚至會阻止老公幫忙照顧孩子，宣稱那些都是「女人的工作」。

人妻投稿《澳洲新聞》Kidspot專欄表示，她經歷長時間分娩與剖腹手術後筋疲力竭，坐在床上休息，而法蘭克原本一臉慈愛，看著在老公懷裡熟睡的女兒艾比（Abi，化名），卻突然話鋒一轉，看向媳婦並說，「嘿，妳太懶了，不想用力推了嗎？」

人妻直言，法蘭克當場毀了與新生兒初次見面的珍貴時光，雖然她認為可能只是開玩笑，但公公的眼神卻有一點認真，「他喜歡分享自己的保守觀念，即使顯然不受歡迎，也不在乎是否汙辱或惹惱別人」。

人妻也提到，公婆每次到訪，法蘭克都會阻止老公從事所謂「女人的職責」，包括替孩子換尿布、餵奶、洗澡甚至陪伴玩耍，「他和孩子們唯一的交流就是斥責與批評，例如『手肘不要放在桌面上』、『吃東西嘴巴不要張開』、『男孩子不可以哭』。」

人妻已經生下3個孩子，和公公的關係卻仍非常緊張。她指出，法蘭克的「傳統觀念」導致祖孫之間產生巨大隔閡，因為孩子們曾被爺爺弄哭，所以現在都不想去爺爺奶奶家，「公公的性別歧視讓我難以置信地沮喪，最讓我感到遺憾的是，他明明可以和孫子孫女維繫如此親近與美好的關係，卻仍選擇這麼做」。

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