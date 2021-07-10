心碎！3確診孕媽來不及見寶寶　剖腹產後24小時驟逝

▲馬來西亞一間醫院8日有3名新生兒一出生就成了孤兒，因為他們的確診母親在生產完後過世。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞全面封鎖防堵新冠疫情，但9日仍新增9180人染疫，再一次刷新疫情爆發以來的單日確診數紀錄。當地一名醫師9日透露，光是8日就有3名孕婦剖腹產後不到24小時病逝，來不及見到懷胎多月的寶寶就走了，令人心碎。

星洲網引述醫師阿末三漢的說法指出，眼看著新增確診人數一天天增加，醫護人員只能繼續撐下去，守在工作崗位上。即便在迎接新生命的產科，如今也出現揪心一幕，有3名新生兒一出生就成了孤兒，因為他們的確診母親在生產完後過世。

阿末三漢並未提及事發在哪間醫院，已知院方為確診孕婦進行剖腹產手術後，孩子就會被新生兒重症加護病房團隊帶走照顧。他透過推特表示，原本團隊希望媽媽能在戰勝病魔後，與寶寶共同出院，但最終並未成功，「3名剛出生的嬰兒因為冠病沒了母親，他們還來不及被媽媽抱在懷中親吻，也來不及見到媽媽。」

事實上，馬來西亞全面封鎖措施已實施1個多月，但疫情嚴重程度仍居高不下，醫療體系面臨著沉重負擔，在9日新增破紀錄的9180例確診、77人死亡後，全境累計81萬7838人染疫、5980人病歿。

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